Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi. Bordo-mavililer, ege temsilcisini uzatmalarda bulduğu golle 3-2 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor, ligde Göztepe ile oynadığı maçın 11'ine göre 2 farklı isimle sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, orta alanda Ozan Tufan'ın yerine Göztepe maçında yedek soyundurduğu Sikan'ı tercih ederken forvette geçen hafta cezası nedeniyle oynayamayan Banza'ya da Enis Destan'ın yerine görev verdi. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Nwakaeme, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan kadroda yer almadı.

3 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'un ligde Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Savic, 3 resmi maçın ardından kadroya dahil edildi. Teknik direktör Fatih Tekke, Karadağlı savunma oyuncusunu tam olarak hazır görmemesi nedeniyle yedek kulübesinde oturttu.

TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR VARDI

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Dün 19 Yaş Altı Takımı'nın Inter ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı dolarken, kupa karşılaşmasına daha az ilgi gösterildi ve tribünde boşluklar gözlendi.

VOLKAN KONAK UNUTULMADI

Her iki takım oyuncuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak için "Seni Unutmayacağız Volkan Konak" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

TRABZONSPOR MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

Trabzonspor, karşılaşmaya adeta golle başladı. Bordo-mavililer, Simon Banza'nın 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

BODRUM'DAN ARKA ARKAYA GOLLER

Bodrum FK, Trabzonspor deplasmanında arka arkaya goller bularak 2-1 öne geçti. Ege temsilcisinde Taulant Seferi, 15. dakikada attığı golle skoru 1-1 yaptı. Bodrum'da Enis Bardhi ise 20. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Enis Bardhi, eski takımı Trabzonspor'a attığı golün ardından sevinç yaşamadı.

TRABZONSPOR'DAN HEMEN CEVAP

Trabzonspor, Bodrum FK'nin ikinci golüne hemen cevap verdi. Bordo-mavililerde Mustafa Eskihellaç, 22. dakikada skoru 2-2'ye getiren golü attı. Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor forması altında ilk golünü attı. Trabzonspor ile Bodrum FK arasındaki maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

3 KIRMIZI KART BİRDEN ÇIKTI

Bodrum FK'de Fredy, 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'da da Okay Yokuşlu ise 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bordo-mavililerde Batista Mendy de 109. dakikada kırmızı kart gördü ve Trabzonspor, 120 dakikayı 9 kişi tamamladı.

ZUBKOV UZATMALARDA TURU GETİRDİ

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da önemli pozisyonlar bulmasına rağmen uzun süre gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik skorla devam etti. Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un 98'de attığı golle maçı 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.

RAKİP BEŞİKTAŞ YA DA GÖZTEPE OLACAK

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Bodrum FK ise turnuvaya veda etti. Bordo-mavililer, yarı final turunda Beşiktaş-Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak. Kupadaki diğer yarı finalist ise İskenderunspor'u 3-0 yenen Konyaspor olmuştu.