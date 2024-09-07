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Bitlis'te Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Sonuçlandı

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Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle organize edilen uluslararası açık satranç turnuvası sona erdi. Turnuvaya 39 ilin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Suriye, Hindistan, Güney Afrika, İran, Türkmenistan, Ürdün ve İngiltere'den 400 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle organize edilen uluslararası açık satranç turnuvası sona erdi.

BEÜ Spor Salonu'nda 2-7 eylülde düzenlenen turnuvaya 39 ilin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Suriye, Hindistan, Güney Afrika, İran, Türkmenistan, Ürdün ve İngiltere'den 400 sporcu katıldı.

Altı kategoride yapılan turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

BETAV Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Turnuvaya destek verenlere teşekkür eden Oto, sporcuları tebrik etti.

Törene, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve bazı kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Spor

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