Bitlis'te düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi

Türkiye Bilardo Federasyonu Bitlis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2. Bitlis 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Turnuvası, Özgür Uçar'ın birinci olduğu final müsabakasıyla sona erdi. Turnuvaya katılan sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu Bitlis İl Temsilciliği tarafından '2. Bitlis 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Turnuvası' düzenlendi.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkıları ile düzenlenen turnuvaya toplam 120 sporcu katılım sağladı. 2 Eylül'de başlayan turnuva, sporcu Özgür Uçar ve Emre Dursun arasında yapılan final müsabakası ile sona erdi.

Turnuvada rakiplerini yenerek birinci olan Özgür Uçar ve dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından bir açıklamada bulunan Türkiye Bilardo Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Ali İleri, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti. Turnuvaya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu kaydeden İleri, "Turnuvaya katılıp derece elde eden 12 sporcu, Bitlisi temsilen 2 - 18 Ekim arasında Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Ben şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah sporcularımız Türkiye Şampiyonası'nda da yeteneklerini sergileyerek ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi.

Turnuvayı bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda davetli izledi. - BİTLİS