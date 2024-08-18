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Bir kez daha rezil olduk! Avrupa, Ali Koç'a yapılan saldırıyı konuşuyor

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasından oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'un saldırıya uğraması Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Atılan manşetlerde Türk futbolundaki şiddet olaylarına vurgu yapıldı.

Göztepe- Fenerbahçe maçı 2-2'lik skorla biterken, maça yaşanan olaylar damgasını vurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmada saldırıya uğradı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uğradığı bu saldırı Avrupa basınına da taşındı.

"TÜRK FUTBOLUNUN RAHATSIZ EDİCİ GİDİŞİ"

İngiliz Daily Mail'ın "Türk futbolunda yeni bir şiddet döneminin başlangıcı" başlığıyla verdiği haberde şu ifadeler yer aldı.

"Türk futbolunda şiddet olayları giderek artıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu rahatsız edici gidişatın son kurbanı oldu. Fenerbahçe'nin cumartesi günü Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maçta olaylar yaşandı. Sahaya giren bir saldırgan tarafından yere itilen Koç, tribünden fırlatılan bir şişeyle yaralandı.

"BU NE İLK NE DE SON"

Türkiye'de futbol şiddetinin manşetlere çıkması ilk değil. Ülkenin futbol kültürü, son on yılda, genellikle yüksek bahisli maçlar sırasında, tekrarlayan taraftar saldırganlığı alevlenmelerine tanıklık etti. Kameralara yansıyan bu saldırı Türk futbolunda yetkililerin, oyuncuların ve taraftarların güvenliği konusunda endişeleri yeniden alevlendirdi.

Bir kez daha rezil olduk! Avrupa, Ali Koç'a yapılan saldırıyı konuşuyor

"BUNUN ADI TUTKU DEĞİL, ŞİDDET"

Türk futbolu uzun zamandır tutkulu taraftarlıkla ilişkilendirilir ancak son yıllarda bu tutku yerini şiddete bıraktı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüpler arasındaki derbiler özellikle holiganlık olaylarıyla kötü bir üne sahip. Bu yoğun rekabetler zaman zaman tribünlerin ötesine taşmış, oyuncular ve yetkililer hedef haline geldi."

Bir kez daha rezil olduk! Avrupa, Ali Koç'a yapılan saldırıyı konuşuyor

"TÜRKİYE'DE SKANDAL"

İspanyol AS Gazetesi ise "Türkiye'de skandal: Fenerbahçe Başkanına şişe yağmuru" başlıklı haberinde "Türk futbolu ciddi bir güvenlik kriziyle boğuşmaya devam ediyor. Geçen sezonki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının her iki takımın oyuncuları ve taraftarları arasında büyük bir arbede ile sonuçlanmasından birkaç ay sonra, Süper Lig yine Fenerbahçe'nin karıştığı bir başka olayla gündemde. Bu kez, Mourinho ile anlaşan ve stadyumdaki pozisyonunu değiştirmek için sahaya girerken şişe yağmuruna tutularak Göztepe'de saldırıya uğrayan başkan Ali Koç'un adı geçiyor" denildi.

Bir kez daha rezil olduk! Avrupa, Ali Koç'a yapılan saldırıyı konuşuyor

"BAŞKAN SU ŞİŞELERİYLE DÜŞÜRÜLDÜ"

Portekiz'den A Bola da "Fenerbahçe Başkanı su şişeleriyle düşürüldü" başlığıyla servis ettiği haberde "Türkiye liginin 2. haftasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadyumdaki Türk taraftarlar tarafından şişe yağmuruna tutulması ve bir Göztepe taraftarı tarafından yere düşürülmesinin ardından kısa bir süre kesintiye uğradı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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