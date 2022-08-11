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Bill Russell'ın forması NBA genelinde emekliye ayrıldı

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Bill Russell'ın forması NBA genelinde emekliye ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Amerikan Basketbol Ligi Oyuncuları Birliği (NBPA), hayatını kaybeden Bill Russell'ın 6 numaralı formasını lig genelinde emekliye ayırdı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Amerikan Basketbol Ligi Oyuncuları Birliği (NBPA), hayatını kaybeden Bill Russell'ın 6 numaralı formasını lig genelinde emekliye ayırdı.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ay 88 yaşında yaşamını yitiren Boston Celtics efsanesi Russell'ı onurlandırmak amacıyla 6 numaralı formanın NBA genelinde emekli edildiği belirtildi.

NBA takımlarının bu sezondan itibaren oyuncularına 6 numaralı formayı veremeyeceği kaydedildi. Ligde 6 numaralı formayı giyen oyuncuların ise bu karardan muaf tutulacağı aktarıldı.

Bill Russell, NBA genelinde forması emekli edilen ilk basketbolcu oldu.

ABD profesyonel spor tarihinin ilk siyahi başantrenörü olma unvanını taşıyan Russell, 1975'te Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edilmişti.

Russell, 1956-1969 yıllarında görev yaptığı NBA'de 11 kez şampiyonluk yaşadı. Efsane basketbolcu, 12 defa all-star, 5 kez de NBA'in en değerli oyuncusu seçildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Boston Celtics basketbol Spor Haberler

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