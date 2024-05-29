Voleybolda yeşil kart nedir, yeşil kart neden gösterilir? #129342

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), geçen sezon Mersin'de düzenlenen Türkiye Altyapılar Voleybol Şampiyonası'nda denemesini yaptığı 'Temiz Oyun, İyi Davranış; Yeşil Kart Projesi'ni başlattı. Peki, Voleybolda yeşil kart nedir, yeşil kart neden gösterilir?

VOLEYBOLDA YEŞİL KART NEDİR, YEŞİL KART NEDEN GÖSTERİLİR?

Uygulama kapsamında oyun içinde gerçekleşen hatalarda, silsileye bakılmaksızın Görüntülü Değerlendirme Sistemi'ne (GDS) gidilmeden önce takım mensuplarının, hatanın tespit edilmesinde hakemlere yardımcı olmak amacıyla yapacakları beyanlarda karşılaşmanın başhakemi tarafından Yeşil Kart ile ödüllendirileceklerdir. Voleybolda yeşil kart nedir, yeşil kart neden gösterilir?

Yeşil kart fair-playi temsil etmektedir. Spontane olarak gelişen davranışları ödüllendirmek ve sporun bu yönünü ortaya çıkarabilmek adına faaliyete geçirilmiş bir uygulamadır. Ceza değil ödül anlamı taşımaktadır.