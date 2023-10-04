Beşiktaşlı Eric Bailly: Öncelikle gruplardan çıkmak istiyoruz

Eric Bailly: Önemli olan gruplardan çıkmak

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly, 'Öncelikle kupada adım adım gitmeyi planlıyoruz. Önemli olan gruplardan çıkmak. Ama hedefimiz yarınki maç. Yarınki maçtan da galibiyet hedefliyoruz' dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2'nci maçında sahasında Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Eric Bailly, Lugano maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendini iyi hissettiğini söyleyen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, 'İyiyim ve kendimi iyi hissediyorum. İyi idmanlar yapıyorum. Takım halinde de iyi idmanlar yapıyoruz. Formda olduğumu söyleyebilirim. İyiyiz hep beraber. Bana da çok dikkat ediliyor burada. Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum' şeklinde konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN GRUPLARDAN ÇIKMAK'

Hedeflerinin gruplardan çıkmak olduğunu söyleyen Bailly, 'Öncelikle kupada adım adım gitmeyi planlıyoruz. Önemli olan gruplardan çıkmak. Ama hedefimiz yarınki maç. Yarınki maçtan da galibiyet hedefliyoruz' diye konuştu.

'ÇOK GOL YEMEK OLUMLU BİR ŞEY DEĞİL'

Daha az gol yemeye çalışacaklarını ifade eden 29 yaşındaki stoper, 'Tabii ki de bahsettiğimiz durum olumsuz bir durum. Çok gol yemek olumlu bir şey değil. Bu konunun farkındayız. Son maç özelinde konuşursak gol yemedik ve 2-0 kazandık. Ben yoktum ama olmasam da oynayan takım arkadaşlarım bu detaya fazlasıyla dikkat ettiler. Bu noktada hocamızı dinleyip daha da az gol yemeye, hatta hiç gol yememeye çalışacağız' dedi.