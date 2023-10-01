Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş United Payment, Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 8'e yükseltirken, Galatasaray ise ilk yenilgisini yaşadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk eden Beşiktaş United Payment, derbiyi 2-0 kazandı.

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, 9. dakikada Marija Aleksic'in golüyle öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Aleksic, ceza sahası içinde kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Siyah-beyazlılar derbideki ikinci gol sevincini ise 12. dakikada yaşadı. Opa Clement Tukumbuke'nin sağ taraftan ortaladığı topu Galatasaraylı oyuncu Fatma Sare Öztürk ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıda iki ekip de zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretse de skoru değiştirecek golü bulamadı ve Beşiktaş derbi mücadelesinden 2-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip bu galibiyetle bu sezonki 2. galibiyetini alarak puanını 8'e yükseltirken, bu maça kadar kalesinde gol görmeyen ve 4 maçın 4'ünü de kazanan Galatasaray ilk yenilgisini yaşadı. Haftaya lider başlayan sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından 12 puanda kaldı.