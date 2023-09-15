Beşiktaş Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalardan oluştu.