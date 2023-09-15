Beşiktaş Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalardan oluştu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor