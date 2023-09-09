Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Beşiktaş, yarın basına kapalı yapılacak hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.