Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Beşiktaş, yarın basına kapalı yapılacak hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapılacak hazırlık maçında, Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor