Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç günlük iznin ardından toplanan siyah-beyazlılarda yeni transfer Eric Bailly ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaşlı oyuncular, günün ilk idmanına salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon ve 5'e 2 çalışmasının ardından devam eden antrenman, dar alanda yapılan pas ve koşularla tamamlandı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.