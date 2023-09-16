Beşiktaş Trabzon'a geldi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi. İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Kafile, kulüp otobüsü ile kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Kafile, kulüp otobüsü ile kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.