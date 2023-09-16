Beşiktaş Trabzon'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi. İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Kafile, kulüp otobüsü ile kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.