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Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Trabzonspor maçında riske edilmeyecek

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Trabzonspor maçında riske edilmeyecek

Spor Haberleri

Dün akşam oynanan Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

Dün akşam oynanan Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacak. Tosun'un, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında riske edilmeyeceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin 35. dakikasında kasığından sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Gedson Fernandes'e bırakan Cenk'ten siyah-beyazlılara kötü haber geldi. 31 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında bir yırtık tespit edildi. Ancak yırtığın büyük olmadığı ve golcü oyuncunun yaklaşık 1 hafta takımla antrenmanlara katılamayacağı öğrenildi.

Bu yüzden Cenk, gelecek hafta dış sahada oynanacak Trabzonspor müsabakasında teknik heyet tarafından riske edilmeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Trabzonspor Cenk Tosun Beşiktaş Spor Haberler

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