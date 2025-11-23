Canlı anlatım: Maçta goller peş peşe

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal Toure, Abraham.

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.

CANLI ANLATIM:

72' Savunma arkasına sarkan Carlo Holse, net pozisyonda topu yandan dışarı attı!

70' Samsunspor'da Eyüp Aydın'ın yerine Yunus Emre oyuna girdi.

69' Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ve Tammy Abraham oyundan çıktı. Yerlerine Milot Rashica ve Jota Silva dahil oldu.

67' Cherif Ndiaye ile skora eşitlik geldi. Cengiz Ünder'in hatalı pasında Ndiaye araya girdi. Kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı ve kalecinin sağından topu ağlara yolladı.

66' GOOOOLLLLLLLLLL! Samsunspor maça beraberliği getirdi. Tribünlerde büyük bir sessizlik var.

65' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kart gördü.

63' Samsunspor köşe vuruşu kullandı. Top doğrudan kaleci Ersin'e gitti.

60' Ersin'in hatasında Gabriel Paulista topa son anda müdahale etti. Net bir pozisyon olabilirdi.

58' Penaltıda topun başına gelen Cengiz Ünder, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Milli oyuncu, bu sezonki dördüncü golünü attı.

57' GOOOOOOOLLLLLLLLLL! Beşiktaş, Cengiz Ünder ile 1-0 öne geçti.

55' Beşiktaş 55. dakikada penaltı kazandı! Cengiz Ünder'in müthiş pasında ceza sahası içine giren El Bilal Toure yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

53' Salih Uçan ceza sahası dışından kaleyi denedi. Top dışarı gitti.

51' Cengiz Ünder'in kullandığı köşe vuruşu doğrudan taca gitti.

50' Beşiktaş, ceza sahasına yapılan ortayla etkili geldi. Savunma topu kornere attı.

48' İkinci yarı karşılıklı top kayıplarıyla başladı.

47' Emirhan'ın uzak mesafeden şutu kaleyi bulmadı.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Beşiktaş 0-0 Samsunspor

45' Vaclav Cerny, sağ kanattan ceza sahasına yöneldi, vuruşunu yaptı. Top uzak köşeden az farkla dışarı gitti.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika uzatma eklendi.

43 ' Beşiktaş, son dakikalarda baskısını artırdı.

41' Carlo Holse, Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

40' Atilla Karaoğlan, oyunun taçla devam etmesini istedi. Karaoğlan, 'Ayaktan sekip ele geldiği' işaretinde bulundu.

38' Hakem Atilla Karaoğlan, Erkan Engin'den izleme tavsiyesi aldı.

37' Beşiktaşlı futbolcuların bir penaltı itirazı var. Hakem VAR'ı dinliyor.

36' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ceza sahası içine sızan Beşiktaş'ta Cerny'nin vuruşunu Okan güçlükle kurtardı. Seken topa Cengiz vurdu bu şutu da savunma engelledi.

33' Gökhan Sazdağı, Musaba ile yaşadığı ikili mücadelede yüzüne bir darbe aldı. Oyuncu bir süre yerden kalkamadı. Sağlık görevlileri tedavisini yaptı.

30' Vaclav Cerny, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top yandan dışarıya gitti. Bu, Beşiktaş'ın maçtaki ilk şutu oldu.

28' Faulü kullanacak taraf Samsunspor olacak. Oyuncuların tedavisi henüz sürüyor.

27' İkili mücadele sonrasında Eyüp Aydın ve El Bilal Touıre sakatlık geçiriyor.

24' Logi Tomasson'un pasında Holse kaleye etkisiz bir şut gönderdi, top kaleci Ersin'de kaldı.

22' Beşiktaş, 22. dakika itibariyle Samsunspor kalesine isabetli veya isabetsiz şut gönderemedi.

18' Beşiktaş, oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.

15' YİNE ERSİN! Kullanılan köşe vuruşunda top Holse'nin önünde kaldı. Danmarkalı oyuncunun şutunu Ersin kurtardı.

13' Samsunspor hızlı paslarla çok etkili geldi. Kale ağzında Ndiaye'nin vuruşunu Ersin güçlükle kornere çeldi.

11' Samsunspor golü buldu ancak ofsayt! Samsunspor savunma arkasına atılan topta Musaba ile golü buldu ancak net bir ofsayt var. Gol geçerli değil.

9' El Bilal Toure ceza sahasına soldan girdi, içeriye ortaladığı topu Zeki Yavru karşıladı. Korner.

7' Cengiz Ünder sağ kanattan içeriye ortaladı. Top kaleci Okan'da kaldı.

6' SON ANDA ERSİN! Samsunspor gole yaklaştı. Musaba'nın şutunda Ersin gole izin vermedi.

5' Karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde seyrediyor. İki takım da bir üstünlük kuramadı.

4' Mücadelenin başından beri sahada ayağı sakat bir martı var ve hala sahadan çıkmadı. Sahanın içinde dolaşıyor. Dileriz ki top kendisine gelmez.

2' Maç karşılıklı faullerle başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.