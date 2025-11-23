Haberler

Canlı anlatım: Maçta goller peş peşe

Canlı anlatım: Maçta goller peş peşe
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada 1-1 beraberlik var.

  • Beşiktaş, Cengiz Ünder'in 58. dakikada attığı penaltı golüyle Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti.
  • Samsunspor, 66. dakikada attığı golle maçta beraberliği sağladı.
  • Beşiktaş'ta Emirhan Topçu 65. dakikada sarı kart gördü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal Toure, Abraham.

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.

CANLI ANLATIM:

72' Savunma arkasına sarkan Carlo Holse, net pozisyonda topu yandan dışarı attı!

70' Samsunspor'da Eyüp Aydın'ın yerine Yunus Emre oyuna girdi.

69' Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ve Tammy Abraham oyundan çıktı. Yerlerine Milot Rashica ve Jota Silva dahil oldu.

67' Cherif Ndiaye ile skora eşitlik geldi. Cengiz Ünder'in hatalı pasında Ndiaye araya girdi. Kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı ve kalecinin sağından topu ağlara yolladı.

66' GOOOOLLLLLLLLLL! Samsunspor maça beraberliği getirdi. Tribünlerde büyük bir sessizlik var.

65' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kart gördü.

63' Samsunspor köşe vuruşu kullandı. Top doğrudan kaleci Ersin'e gitti.

60' Ersin'in hatasında Gabriel Paulista topa son anda müdahale etti. Net bir pozisyon olabilirdi.

58' Penaltıda topun başına gelen Cengiz Ünder, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Milli oyuncu, bu sezonki dördüncü golünü attı.

57' GOOOOOOOLLLLLLLLLL! Beşiktaş, Cengiz Ünder ile 1-0 öne geçti.

55' Beşiktaş 55. dakikada penaltı kazandı! Cengiz Ünder'in müthiş pasında ceza sahası içine giren El Bilal Toure yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

53' Salih Uçan ceza sahası dışından kaleyi denedi. Top dışarı gitti.

51' Cengiz Ünder'in kullandığı köşe vuruşu doğrudan taca gitti.

50' Beşiktaş, ceza sahasına yapılan ortayla etkili geldi. Savunma topu kornere attı.

48' İkinci yarı karşılıklı top kayıplarıyla başladı.

47' Emirhan'ın uzak mesafeden şutu kaleyi bulmadı.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Beşiktaş 0-0 Samsunspor

45' Vaclav Cerny, sağ kanattan ceza sahasına yöneldi, vuruşunu yaptı. Top uzak köşeden az farkla dışarı gitti.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika uzatma eklendi.

43 ' Beşiktaş, son dakikalarda baskısını artırdı.

41' Carlo Holse, Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

40' Atilla Karaoğlan, oyunun taçla devam etmesini istedi. Karaoğlan, 'Ayaktan sekip ele geldiği' işaretinde bulundu.

38' Hakem Atilla Karaoğlan, Erkan Engin'den izleme tavsiyesi aldı.

37' Beşiktaşlı futbolcuların bir penaltı itirazı var. Hakem VAR'ı dinliyor.

36' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ceza sahası içine sızan Beşiktaş'ta Cerny'nin vuruşunu Okan güçlükle kurtardı. Seken topa Cengiz vurdu bu şutu da savunma engelledi.

33' Gökhan Sazdağı, Musaba ile yaşadığı ikili mücadelede yüzüne bir darbe aldı. Oyuncu bir süre yerden kalkamadı. Sağlık görevlileri tedavisini yaptı.

30' Vaclav Cerny, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top yandan dışarıya gitti. Bu, Beşiktaş'ın maçtaki ilk şutu oldu.

28' Faulü kullanacak taraf Samsunspor olacak. Oyuncuların tedavisi henüz sürüyor.

27' İkili mücadele sonrasında Eyüp Aydın ve El Bilal Touıre sakatlık geçiriyor.

24' Logi Tomasson'un pasında Holse kaleye etkisiz bir şut gönderdi, top kaleci Ersin'de kaldı.

22' Beşiktaş, 22. dakika itibariyle Samsunspor kalesine isabetli veya isabetsiz şut gönderemedi.

18' Beşiktaş, oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.

15' YİNE ERSİN! Kullanılan köşe vuruşunda top Holse'nin önünde kaldı. Danmarkalı oyuncunun şutunu Ersin kurtardı.

13' Samsunspor hızlı paslarla çok etkili geldi. Kale ağzında Ndiaye'nin vuruşunu Ersin güçlükle kornere çeldi.

11' Samsunspor golü buldu ancak ofsayt! Samsunspor savunma arkasına atılan topta Musaba ile golü buldu ancak net bir ofsayt var. Gol geçerli değil.

9' El Bilal Toure ceza sahasına soldan girdi, içeriye ortaladığı topu Zeki Yavru karşıladı. Korner.

7' Cengiz Ünder sağ kanattan içeriye ortaladı. Top kaleci Okan'da kaldı.

6' SON ANDA ERSİN! Samsunspor gole yaklaştı. Musaba'nın şutunda Ersin gole izin vermedi.

5' Karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde seyrediyor. İki takım da bir üstünlük kuramadı.

4' Mücadelenin başından beri sahada ayağı sakat bir martı var ve hala sahadan çıkmadı. Sahanın içinde dolaşıyor. Dileriz ki top kendisine gelmez.

2' Maç karşılıklı faullerle başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalperen84:

Haydi Samsun haydi Samsun haydi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Sergen senin oynayacağın futbola..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirveye oynuyorlardı! 17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı

17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu

22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Marcao: Kerem Aktürkoğlu benim yapmayacağım bir şey yaptı

Marcao: Kerem Aktürkoğlu benim yapmayacağım bir şey yaptı
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Zirveye oynuyorlardı! 17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı

17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu

22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
'Halk adamıyım' dedi, şikayet edilince sinirlendi: Ahtım olsun yakacağım

'Halk adamıyım' dedi, şikayet edilince sinirlendi: Ahtım var yakacağım
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Büyük iddia: Bugün bonservisine 20 milyon euro daha eklettirdi
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Yeni açılan mağaza ürünleri 10 liradan satışa sundu, büyük izdiham yaşandı

Yeni açılan mağaza etikete 10 lira yazdı, ortalık savaş alanına döndü
Fabrikada zehirlenme paniği! 11 işçi hastanelik oldu

Fabrikada zehirlenme paniği! 11 işçi hastanelik oldu
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.