Beşiktaş-Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Maçın VAR hakemi ise İspanyol Adrian Cordero Vega olacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Oynadığı futbolla takdir toplayan ve bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile.

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Kingsley, Bola, Bennaser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius Mouandilmadji.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov müsabakada görev yapamayacak.

KARTAL'IN 5 FUTBOLCUSU SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE 64. RANDEVU

Beşiktaş ile Samsunspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-70 sezonundan bu yana yapılan 63 müsabakanın 35'ini Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 17 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 102 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 59 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA ÜSTÜN

İki takım arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında siyah-beyazlı takım üstün durumda bulunuyor. Beşiktaş, Samsunspor ile sahasında oynadığı 31 karşılaşmada 19 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar 8 mücadelede beraberlik yaşarken evindeki 4 maçta puan alamadı. Siyah-beyazlı takım, 31 maçta 44 kez rakip ağları havalandırırken Karadeniz temsilcisi 24 gol kaydetti.

İKİ TAKIM ARASINDA TARHİE GEÇEN MAÇ

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında siyah-beyazlılar, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda Samsunspor'u konuk etti. Tarihi maçta Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor lehine 4-1 olduğu esnada 85. dakikada maçı bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın sonucunu daha sonra Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.