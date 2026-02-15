Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2'lik skorla kazandı.

BAŞAKŞEHİR DİREĞE TAKILDI

Mücadelede 4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Fayzullayev'in sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

ERSİN'DEN KRİTİK KURTARIŞ

24. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayının solunda önünde bulan Kemen'in sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

BÜYÜK HATA VE GOL

36. dakikada Başakşehir öne geçti. Djalo'nun savunmadan çıkarken gönderdiği uzun pasta Duarte'nin kafayla karşıladığı top Selke'ye pas oldu. Penaltı noktası civarından seken meşin yuvarlağı Alman santrfor, şık bir dokunuşla ağlarla buluşturdu.

BİR HATA DA BAŞAKŞEHİR'DEN

43. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmada Opoku'nun çıkarken yaptığı hata sonrasında rakibinden topu kapan Oh, süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Güney Koreli golcü oyuncu, meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ, ORKUN İLE ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, 58. dakikada öne geçti. Hyeon-Gyu Oh'un topuk pasında topla buluşan Orkun Kökçü, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş ile takımını öne geçiren golü attı.

ERSİN DESTANOĞLU DUVAR ÖRDÜ

Karşılaşmanın 67. dakikasında Ersin Destanoğlu adeta kaleye duvar ördü. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı ceza sahası içine ortasını yaptı. Eldor Shomurodov'un kafa vuruşunda Ersin gole izin vermedi.

BERTUĞ'UN KAFASIYLA SKOR EŞİTLENDİ

Karşılaşmanın 88. dakikasında skor 2-2 oldu. Başakşehir sağlı sollu ataklarla Beşiktaş savunmasının dengesini bozdu. Brnic sol kanattan ortaladığı topa Selke'nin yerine oyuna giren Bertuğ Yıldırım kale ağzında kafayı vurdu ve günün başarılı ismi Ersin'i avladı. Gol pozisyonunda bir sakatlık yaşayan milli futbolcu golün ardından oyundan alındı.

SON SÖZÜ MUSTAFA SÖYLEDİ

90+7. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde sol ayak içiyle dokunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

BAŞAKŞEHİR'DE KAZANAN BEŞİKTAŞ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'deki puanını 40'a yükseltti. RAMS Başakşehir ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek.