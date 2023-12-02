Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 105. kez karşılaşacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile ligde 105. kez rakip olacak. Siyah-beyazlıların 71'e 8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile aldığı 16 puanla 11. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 105. randevu

Ankaragücü ile Beşiktaş bugüne kadar ligde 104 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 71 kez galip gelirken Ankaragücü 8 maçta 3 puanın sahibi oldu. İki takım arasında oynanan 25 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 194 defa rakip fileleri havalandırırken, Başkent temsilcisi 68 gol ile karşılık verdi. İki ekip arasında geçen sezon oynanan mücadelelerde siyah-beyazlılar, Ankara'da 3-2 galip gelirken, Dolmabahçe'de de 2-1'lik skorla üstünlük sağladı.

Rıza Çalımbay'ın hedefi 3'te 3

Sırasıyla Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte takımın başına geçen teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankaragücü deplasmanından galip dönmesi halinde Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da galip gelmiş olacak. Başakşehir ve Samsunspor karşısında 3 puan alan Çalımbay, ligde üst sıralar ile farkı kapatmak için galibiyet serisi gerektiğini dile getirmişti. Öte yandan siyah-beyazlılarda göreve başladıktan sonra çıktığı ilk 3 lig müsabakasını da kazanan tek Türk teknik direktör, 2007-2008 sezonunda Ertuğrul Sağlam olmuştu.

Beşiktaş taraftarı stadyumda olacak

Zorlu müsabaka öncesi Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan karar neticesinde Beşiktaş taraftarı müsabakayı tribünden takip edebilecek. İki takım arasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar sebebiyle uzun süredir rakip taraftarlar deplasman tribününe giriş yapamıyordu. Alınan karara göre sezonun ikinci yarısında İstanbul'da oynanacak maçta da Ankaragücü taraftarları, Tüpraş Stadyumu'ndaki yerlerini alabilecek.

Zorbay Küçük düdük çalacak

MKE Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olacak. - İSTANBUL