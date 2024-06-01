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Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş

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Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Jose Mourinho'nun, Chelsea günlerinde, cezalı olduğu bir maçın devre arasında soyunma odasındaki çamaşır sepetine gizlenerek takımına destek olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı teknik direktör Jose Mourinho'nun, Chelsea günlerinde, cezalı olduğu bir maçın devre arasında soyunma odasına çamaşır sepetine gizlenerek geldiği ortaya çıktı.

ESKİ ÖĞRENCİSİ ANLATMIŞTI

Porto ve Inter'de Mourinho'nun öğrencisi olan Maniche, ülkesinde çıkan ve Tiago Guadalupe tarafından kaleme alınan "Maniche 18 - Henüz anlatılmamış hikayeler" isimli kitapta tecrübeli teknik adamın tribüne gönderildiği bir maçın devre arasında yasakları nasıl deldiğini detaylı bir şekilde anlatmıştı.

Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş

"SEPETİN İÇİNDEN MOURINHO ÇIKTI"

Önümüzdeki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıracak Mourinho'nun çamaşır sepetinin içine girerek soyunma odasına geldiğini belirten Maniche, kitapta konuyla ilgili şu ifadelere yer vermişti: "Ligde Boavista ile oynuyorduk. Bir önceki maçımızda Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'nin dışına itmiştik, dolayısıyla moralimiz çok iyiydi. Maçın ilk bölümünde hakeme tepki gösteren Jose Mourinho tribüne gönderildi. Devre arasında soyunma odasına girdik. Bir önceki sezonda da böyle bir şey olmuştu ve bize devre arasında cep telefonundan bağlanarak taktikler vermişti. Bu defa böyle bir imkanımız yoktu. Bir anda soyunma odasının ortasında bir tane kirli çamaşır sepeti getirildi ve o sepetin içinden Mourinho çıktı! Normalde orada bulunması yasaktı ve böyle bir yöntem seçerek bize taktik vermek istedi. Maçı ikinci yarıda attığımız golle 1-0 kazandık."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Chelsea Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Abdullah KARAMAN:

önümüzdeki sezon Aslan o sepetteki serçeyi affetmeyecek.

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Fatih Tepe:

İsmail kartalı 10 kişiyle affetmediz ya morinhoyuda affetmezsiniz

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Yasar Unal:

Kıvrak zekaya sahip olduğu bilinen Mourinho'dan beklenen hareketler. Ama bizim öncelikli beklentim futbolcular üzerindeki karizmasını kullanarak önemli isimleri kadroya katması. Zira FB önümüzdeki sezon sadece rakibini değil hakem suretiyle sahaya çıkan kişilikleri ve onların işbirlikçilerini de yenmek zorunda. 30 yıllık bir lobiyle mücadele edecek zira.

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İsmail Sari:

hakemler insan gibi yönetseydi fenev 15 puan gerideydi cikcik

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Kemal Tankut:

3 mac ust uste kaybetse bavukunu toplar gider feneri motinyo bile kurtaramaz cunku tff fener dusmani

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Mehmet Gümüş:

İşte geliyor özel harekat...

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sadece 6307:

Sizi morinho bile kurtaramayack..sanki morinho sahaya cikip oyniyacak...oyuncular fiss oyuncular morinho napsin

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İsmail Sari:

8 haftaya tazminatını alır döner

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Ahmet Çakır:

Galatasaray için farketmez.Oyunu teknik direktör değil oyuncular ve takım ruhu oynar

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