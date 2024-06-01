Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı teknik direktör Jose Mourinho'nun, Chelsea günlerinde, cezalı olduğu bir maçın devre arasında soyunma odasına çamaşır sepetine gizlenerek geldiği ortaya çıktı.

ESKİ ÖĞRENCİSİ ANLATMIŞTI

Porto ve Inter'de Mourinho'nun öğrencisi olan Maniche, ülkesinde çıkan ve Tiago Guadalupe tarafından kaleme alınan "Maniche 18 - Henüz anlatılmamış hikayeler" isimli kitapta tecrübeli teknik adamın tribüne gönderildiği bir maçın devre arasında yasakları nasıl deldiğini detaylı bir şekilde anlatmıştı.

"SEPETİN İÇİNDEN MOURINHO ÇIKTI"

Önümüzdeki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıracak Mourinho'nun çamaşır sepetinin içine girerek soyunma odasına geldiğini belirten Maniche, kitapta konuyla ilgili şu ifadelere yer vermişti: "Ligde Boavista ile oynuyorduk. Bir önceki maçımızda Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'nin dışına itmiştik, dolayısıyla moralimiz çok iyiydi. Maçın ilk bölümünde hakeme tepki gösteren Jose Mourinho tribüne gönderildi. Devre arasında soyunma odasına girdik. Bir önceki sezonda da böyle bir şey olmuştu ve bize devre arasında cep telefonundan bağlanarak taktikler vermişti. Bu defa böyle bir imkanımız yoktu. Bir anda soyunma odasının ortasında bir tane kirli çamaşır sepeti getirildi ve o sepetin içinden Mourinho çıktı! Normalde orada bulunması yasaktı ve böyle bir yöntem seçerek bize taktik vermek istedi. Maçı ikinci yarıda attığımız golle 1-0 kazandık."