Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Nagyerdei Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 3-1 kaybetti.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İSRAİLİLERLE BERABER OTURMAK İSTEMEDİ

Beşiktaş yönetimi, karşılaşmayı İsrail heyetiyle beraber izlemek istemedi. İsrailli yetkililerle aynı tribünde yer almak istemeyen siyah-beyazlılar, bulundukları tribünü terk etti. Durumu stadyum yönetimine bildiren Beşiktaşlı idareciler kısa süre sonra kendilerine farklı bir alan seçti.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DA TRİBÜNDEYDİ

Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi. İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.

PAULISTA SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlandı. Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Tecrübeli stoper, 20. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.





İSRAİL EKİBİ ÖNE GEÇTİ

Maccabi Tel Aviv, 23. dakikada golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Davida, Masuaku'yu çalımlayıp penaltı noktasına doğru topu çevirdi. O bölgeye doğru hareketlenen Kanichowsky, sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

ASKER SELAMI VERİP İSRAİL BAYRAĞI GÖSTERDİ

Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. 27 yaşındaki İsrailli futbolcunun bu hareketi Türkiye'den büyük tepki aldı. UEFA'nın bu olayın ardından herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu oldu.

MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 42. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Masuaku, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta forma giyemeyecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 12 Aralık'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

RAFA SILVA BERABERLİĞİ GETİRDİ

Beşiktaş, bu golden 15 dakika sonra beraberliği yakaladı. Maccabi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa sahip olan Semih Kılıçsoy, orta alandan hücuma kalkan Rafa Silva'ya harika bir pas attı. Rafa da Maccabi savunmasında Stojic'i geçerek kaleci Mishpati ile karşı karşıya kaldı. Portekizli yıldız, sağ ayak içiyle yerden çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi.

MACCABI İLK YARININ SONUNDA ATTI

İsrail ekibi, 45.3 dakikada bir kez daha öne geçti. Patati, sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına girip kale sahasına sert bir orta yaptı. Emirhan Topçu'dan önce davranan Peretz, topu ağlara gönderdi. Durumu 2-1'e getiren bu gol, ilk yarının da sonucunu belirledi.

IMMOBILE ÖNCE OFSAYTA TAKILDI, SONRA PENALTI KAÇIRDI

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, önce golde ofsayta takıldı, sonra da penaltı kaçırdı. Gedson ile sol kanattan gelişen atakta Gedson penaltı noktasına çevirdi. Ndour'un vuruşunda top savunmadan geri gelerek Immobile'nin önünde kaldı. Yaşanan karambolde Ndour topu ağlarla buluşturdu fakat pozisyonun ardından Immobile için ofsayt bayrağı kalktı. İtalyan golcü, 70. dakikada ise Semih'in şutunun savunmanın eline çarpmasıyla kazanılan penaltı topun başına geçti. Tecrübeli forvetin penaltısını kaleci Mishpati sağına uzanarak kurtardı.

FARK 2'YE ÇIKTI

Karşılaşmanın 80. dakikasında fark 2'ye çıktı. İsrail ekibi, Patati ile skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaşlı futbolcular, gol öncesinde Emirhan'a faul olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. Hakem Simone Sozza, VAR incelemesinin ardından Maccabi'nin attığı golde faul olmadığını tespit etti ve golü verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3-1 galip ayrılan taraf Maccabi Tel Aviv oldu.

BİR İSRAİL EKİBİNE İLK KEZ KAYBETTİ

Avrupa Ligi'ndeki 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 6 puanda kaldı. İsrail takımlarına karşı oynadığı ilk 6 maçta yenilmeyen Beşiktaş, 4 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından ilk kez kaybetti. İlk 4 maçında puan alamayan Maccabi, bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Beşiktaş, bir sonraki maçında Bodo/Glimt'e konuk olacak. Maccabi ise RFS'yi ağırlayacak. Öte yandan siyah-beyazlılar, ligde de 4 maçtır kazanamıyor.