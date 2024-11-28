Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere

Türkiye sınırında kritik gelişme! Muhaliflerin ikinci büyük kenti geçirmesi an meselesi

 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum

Günde 180 kişiyle birlikte olmaya zorlamışlar
Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşan Beşiktaş, rakibine 3-1 yenildi. Ligde 4 maçtır kazanamayan, Avrupa'da ise 2 maçlık galibiyetin ardından kaybeden siyah-beyazlılar, ilk bir İsrail takımına mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Nagyerdei Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 3-1 kaybetti.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İSRAİLİLERLE BERABER OTURMAK İSTEMEDİ

Beşiktaş yönetimi, karşılaşmayı İsrail heyetiyle beraber izlemek istemedi. İsrailli yetkililerle aynı tribünde yer almak istemeyen siyah-beyazlılar, bulundukları tribünü terk etti. Durumu stadyum yönetimine bildiren Beşiktaşlı idareciler kısa süre sonra kendilerine farklı bir alan seçti.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DA TRİBÜNDEYDİ

Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi. İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi

PAULISTA SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlandı. Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Tecrübeli stoper, 20. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.


İSRAİL EKİBİ ÖNE GEÇTİ

Maccabi Tel Aviv, 23. dakikada golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Davida, Masuaku'yu çalımlayıp penaltı noktasına doğru topu çevirdi. O bölgeye doğru hareketlenen Kanichowsky, sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi

ASKER SELAMI VERİP İSRAİL BAYRAĞI GÖSTERDİ

Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. 27 yaşındaki İsrailli futbolcunun bu hareketi Türkiye'den büyük tepki aldı. UEFA'nın bu olayın ardından herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu oldu.

MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 42. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Masuaku, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta forma giyemeyecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 12 Aralık'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi

RAFA SILVA BERABERLİĞİ GETİRDİ

Beşiktaş, bu golden 15 dakika sonra beraberliği yakaladı. Maccabi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa sahip olan Semih Kılıçsoy, orta alandan hücuma kalkan Rafa Silva'ya harika bir pas attı. Rafa da Maccabi savunmasında Stojic'i geçerek kaleci Mishpati ile karşı karşıya kaldı. Portekizli yıldız, sağ ayak içiyle yerden çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi.

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi

MACCABI İLK YARININ SONUNDA ATTI

İsrail ekibi, 45.3 dakikada bir kez daha öne geçti. Patati, sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına girip kale sahasına sert bir orta yaptı. Emirhan Topçu'dan önce davranan Peretz, topu ağlara gönderdi. Durumu 2-1'e getiren bu gol, ilk yarının da sonucunu belirledi.

IMMOBILE ÖNCE OFSAYTA TAKILDI, SONRA PENALTI KAÇIRDI

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, önce golde ofsayta takıldı, sonra da penaltı kaçırdı. Gedson ile sol kanattan gelişen atakta Gedson penaltı noktasına çevirdi. Ndour'un vuruşunda top savunmadan geri gelerek Immobile'nin önünde kaldı. Yaşanan karambolde Ndour topu ağlarla buluşturdu fakat pozisyonun ardından Immobile için ofsayt bayrağı kalktı. İtalyan golcü, 70. dakikada ise Semih'in şutunun savunmanın eline çarpmasıyla kazanılan penaltı topun başına geçti. Tecrübeli forvetin penaltısını kaleci Mishpati sağına uzanarak kurtardı.

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi

FARK 2'YE ÇIKTI

Karşılaşmanın 80. dakikasında fark 2'ye çıktı. İsrail ekibi, Patati ile skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaşlı futbolcular, gol öncesinde Emirhan'a faul olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. Hakem Simone Sozza, VAR incelemesinin ardından Maccabi'nin attığı golde faul olmadığını tespit etti ve golü verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3-1 galip ayrılan taraf Maccabi Tel Aviv oldu.

BİR İSRAİL EKİBİNE İLK KEZ KAYBETTİ

Avrupa Ligi'ndeki 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 6 puanda kaldı. İsrail takımlarına karşı oynadığı ilk 6 maçta yenilmeyen Beşiktaş, 4 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından ilk kez kaybetti. İlk 4 maçında puan alamayan Maccabi, bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Beşiktaş, bir sonraki maçında Bodo/Glimt'e konuk olacak. Maccabi ise RFS'yi ağırlayacak. Öte yandan siyah-beyazlılar, ligde de 4 maçtır kazanamıyor.

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

O sözler Cübbeli'ye mi?
img

Kitaptaki Türkiye haritası Milli Savunma Bakanlığı'nı karıştırdı
img

Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıJokerAllame:

dost ülke bişey olmaz tebrikler Tel Aviv

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme126
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Kabul:

Yazıklar olsun

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZebra 21:

Bari şunları yeseydiniz

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNevin Adanir:

Çıkmasaydın şu maça olmazmıydı? Hiç değilse onurlu kaybetmiş olurdun!!!!

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Allah pelanızı versin diyeceğimde, zaten vermiş. Ruhsuzlar

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Tebrikler tel aviv

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Tabiki dost ülke yediğimiz içtiğimiz donumuza kadar her şey israil malı onlar dost değil de kim dostumuz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞerif Ali:

BU TEKNİKTRAKTÖRLE BU KADAR OLUR. BJK BAŞKANA KADAR BOŞ TECRUBETSİZ FUTBOLDAN ANLAMAYAN BİR ADAM TARİHTE YOK... BJK DE SOĞUDUM. BOŞ İNSANLARIN TOPLANDIĞI BİR KLÜP HALİNE GELMİŞ.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Anlı şanlı büyük Beşiktaş forması giymiş sahtekar,ruhsuz bir o kadarda aptal sözde futbolculardan kurulu bir takımdan mucize beklemek abesle iştigal olurdu zaten...esasen mucizeyi bu kupada ilk galibiyet ve puan çıkartan İsrail takımı oldu..

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgürÖzgür:

ruhsuz herifler alayina yol vercen başta masuaku tekmeyle kovalican kalecisinden forvetine kovacan (gedson rafa hariç ) hepsinin ben varya tühhh size be

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29-30 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 29-30 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 29-30 Kasım İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Slavia Prag Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slavia Prag Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Giovanni van Bronckhorst kovuldu mu, istifa etti mi? 29 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 29 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.