Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçı hazırlıklarını, yarın saat 19.00'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.