Beşiktaş-Lausanne maçına doğru

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İsviçre temsilcisi karşısında oyunu domine ederek turu geçmek istediklerini söyledi.

Norveçli teknik adam ile savunma oyuncusu Gabriel Paulista, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçta pozitif işler yaptıklarını belirten Solskjaer, "Neye ihtiyacımızın olduğunu, neyi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hazır olduğumuzu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sentetik sahada farklı oyun oynanıyor. Mert ve Svensson'un sakatlıkları da vardı. Farklı sistem benimsedik. Bu sebepler hücumda bağlantı eksikliğinin nedeni olabilir. Hücumda fırsatlar yakaladık. Topu da kontrol ettik. Ben deplasmandaki performansımızdan dolayı mutluyum." diye konuştu.

Yarın ilk düdükten itibaren oyunu domine etmek istediklerinin altını çizen 52 yaşındaki teknik adam, "Geçen hafta Lausanne ilk defa kapalı gişe oynadı. Yarın da bizim taraftarımız inanılmaz destek verecek. Harika bir atmosfer oluşturacaklarını biliyorum. Rakibimizi domine etmek istiyoruz. Rakibin 'Karşılaştığımız en iyi takım Beşiktaş' demesini istiyorum. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni bir Beşiktaş inşa etmek için çabaladıklarını vurgulayan Ole Gunnar Solskjaer, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Burada bir ailem var. Yaklaşık 7-8 ay oldu. Harika macera. En iyi sonucu vermek, her zaman kazanmak zor olabiliyor. Başkanımızla yeni bir çağ inşa ediyoruz. Herkes övülmeyi sever. Bu desteği hak etmek için iyi performans göstermemiz gerekiyor. Bu, herkes çok çalışarak olacak."

Ole Gunnar Solskjaer, daha önce İsviçre takımlarıyla oynadığı maçlarda galibiyet alamamasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ben lanete inanmıyorum. Sonucu hak ederek alırsınız. Lausanne'a karşı iyi hazırlandık. Onlara sıkıntı çıkardık. Çok iyi maç oldu. Fırsatlar yakaladık, onlar da yakaladı. Ben topun iki kalede olmasını istemiyorum. Ben topun rakip kalede olmasını istiyorum."

"Milot Rashica, yarın yüzde 99,99 bizimle olmayacak"

Solskjaer, kanat oyuncusu Milot Rashica'nın yarın sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacağını belirtti.

Oyuncunun sahalara milli maç arasının ardından döneceğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Milot Rashica, yarın yüzde 99,99 bizimle olmayacak. Bir kas sakatlığı var." dedi.

Ole Gunnar Solskjaer, sistemlerin saha içinde sürekli değiştiğini ve rakiplere zorluk çıkarmak adına arayışta olduklarını aktardı.

"İyi savunma yapamadık"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, bu sezon oynadıkları 6 maçta da iyi savunma yapamadıklarını söyledi.

Savunmanın ileri uçtaki oyuncularla başladığının altını çizen Solskjaer, şunları kaydetti:

"İyi savunma yapamadık ve bu kadar (11) gol yedik. Gelişmek için çabalıyoruz. Yarın gol yememek için çalışacağız. Kazanmak için gol yememek gerek. Gol yemediğiniz zaman sizin için durum daha iyi olur. Bir şeyler kazanmak istiyorsanız 1'den az gol yemelisiniz, 2'den de fazla gol atmalısınız."

"Herkes 1 Temmuz'da takım hazır olsun ister"

Ole Gunnar Solskjaer, genç oyuncular transfer ettiklerini ve zaman içerisinde daha iyi olacaklarını dile getirdi.

Transferde başkan Serdal Adalı ve scout ekibinin "tutku ve istekle" çalıştığını vurgulayan Norveçli teknik adam, "İyi kariyerli oyunculardan bahsetmiyorum. Kariyeri hem iyi hem de devamında iyi işler yapacak oyuncular getiriyoruz. Bir şeyler kazanacak oyuncular getirmek istiyoruz. Kısa süreli oynayıp gitsinler gözüyle bakmıyoruz. Uzun süre kalacak oyuncular getiriyoruz. İstediğimiz takımı inşa etmek için sabırsızlanıyoruz. Herkes 1 Temmuz'da takım hazır olsun ister. Bu kolay olmuyor, zaman ve sabır gerekli. Kaliteli oyuncular sabır gerektiriyor. Yeni transferlerimiz genç oyuncular. Fiziksel bir takım kurmak istiyoruz. Rakiplerimizden fit bir takım kurmak istiyoruz. Oynadığımız maçlarda hiçbir takım bizden daha çok koşmadı. Savaşıyoruz, fiziksel olarak da bunu gösterince önümüzdeki sezonlarda daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Solskjaer, konuşmasını ise şu sözlerle tamamladı:

"Ndidi baskı anlamında yardımcı olan bir profil. Geçen hafta Joao Mario ve Tammy Abraham önde baskı yaptılar. Defans oyuncuları için böyle olunca oyun daha rahat oluyor. Sürekli ön alan baskısı istiyorum. Böyle bir Beşiktaş görmek istiyorum."

Gabriel Paulista: "Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista, yarınki maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Lausanne karşısında yarın daha büyük bir enerji ortaya koymaları gerektiğine değinen 34 yaşındaki oyuncu, "İlk maçı kaybetmemek pozitif bir gelişme. Yarın kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımızın da desteğini göreceğimizi biliyoruz. Yarınki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Avrupa kupalarında çok fazla mücadele fırsatı bulduğunu dile getiren Paulista, "Her zaman pozitif, her zaman kazanmak için sahaya çıkarım. Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynadığım için gururluyum. UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Yeni oyuncularımız var. Yeni bir takım inşa ediyoruz. Yarıştığımız tüm kulvarlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon çok fazla gol yediklerini anlatan Gabriel Paulista, şöyle devam etti:

"Savunma oyuncuları gol yemeyi sevmez. Her antrenmanda kendimizi geliştiriyoruz. Futbol bir takım oyunu. Gol yemek, dört savunma oyuncusu üzerinden değerlendirilmiyor. Grup olarak daha iyi olmamız gerek. Golü takım olarak yiyoruz. Grup olarak daha iyisi için gelişmeye devam ediyoruz. Duran toplarda daha iyi olmalıyız. Kişisel olarak hatayı ilk olarak göğüsleyen biriyim. Daha iyi olacağız. Beşiktaş için daha iyi şeyler yapacağız."

Savunmada 3'lü sistemi garipsemediklerinin altını çizen Brezilyalı futbolcu, "Bu sistemde nasıl oynanır biliyoruz. Daha güvende hissediyoruz. Oyun kurarken orta saha oyuncuları daha yakın oluyor ve güvende hissediyoruz. Geliştiğimizi söyleyebilirim. Umarım mutlu şekilde sezonu tamamlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.