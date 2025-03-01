Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başldı. Mücadelede Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapıyor. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor. Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon.

CANLI ANLATIM

24' Masuaku, sol kanattan topla ilerlerken Kolevetsios araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

20' Carlos Mane, orta alanda Emirhan Topçu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

17' Karimi, tedavisinin ardından saha kenarına alındı. Mücadele Beşiktaş'ın serbest vuruşuyla yeniden başladı.

16' Karimi, orta alanda Chamberlain'e faul yaptı. Pozisyonun ardından Karimi, yerden kalkamadı. Hakem Halil Umut Meler, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

15' Karimi'nin sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Masuaku topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

14' Mücadelenin bu dakikasında Beşiktaş %68-%32 Kayserispor topa hakim.

10' Joao Mario, ceza yayının gerisinden sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı bir şekilde dışarı gitti.

9' Rafa Silva, ceza yayından sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

7' Rashica, sağ kanattan ceza sahasına girip ortalamak istedi ancak Hasan Ali araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

3' Immobile, ceza yayının sağından ceza sahasına hareketlenen Rafa'ya yerden pasını aktarmak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

1' İlk düdük çaldı.