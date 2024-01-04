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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için kampa girdi

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Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 19'uncu haftasında, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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