Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL - Haberler

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Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL

Beşiktaş'ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerine mali konularla ilgili bilgiler verip, siyah-beyazlı ekibin borcunu açıkladı. Tuncel, Beşiktaş'ın 31 Aralık 2021 itibariyle 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor

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