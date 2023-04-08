Beşiktaş ile Atletico Madrid, depremzedeler için karşılaşacak

Beşiktaş, 6 Şubat'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle 12 Nisan Çarşamba günü sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile özel maç yapacağını duyurdu.

Beşiktaş, 6 Şubat'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle 12 Nisan Çarşamba günü sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile özel maç yapacağını duyurdu. Müsabakanın geliri depremzedelere bağışlanacak.

Beşiktaş, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için 12 Nisan Çarşamba saat 20.30'da Atletico Madrid ile dostluk maçı yapacak. Siyah-beyazlı kulüpten taraftarlara yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak müsabakanın biletleri Passolig üzerinden satışa çıkarılacağı ve deprem bölgesine yapılacak okullara katkı sağlayabilecekleri duyuruldu. - İSTANBUL