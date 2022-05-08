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Beşiktaş-Fenerbahçe

AA - Süha Gür - Spor
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Beşiktaş-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Welinton, Umut Meraş, Kenan Karaman,...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Welinton, Umut Meraş, Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto Süper Lig, Arda Kardeşler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Haberler

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