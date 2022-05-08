Beşiktaş-Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Welinton, Umut Meraş, Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun