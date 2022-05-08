Beşiktaş-Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Welinton, Umut Meraş, Kenan Karaman,...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Welinton, Umut Meraş, Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun
AA / Süha Gür - Spor