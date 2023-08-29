UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş mücadelesi öncesinde Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, taktik idmanla sona erdi. Maç öncesinde basın toplantısı düzenlenecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında 31 Ağustos Perşembe günü Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma ile devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.