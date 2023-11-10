Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü sahasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Yardımcı antrenör Hari Vukas'ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maça ilk on birde başlayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla idmana başladıl. Stretching ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.