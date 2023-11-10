Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü sahasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü sahasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Yardımcı antrenör Hari Vukas'ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maça ilk on birde başlayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla idmana başladıl. Stretching ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.