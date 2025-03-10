Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep Fk'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep Fk, 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Tayyip Talha, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Gaziantep Fk : Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, N'Diaye, Maxim, Kozlowski, Okereke, Boateng

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VE SINIRDAKİ OYUNCULAR

Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü oyuncu Ciro Immobile, bu maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Bu 3 oyuncu, cezalı duruma düşmesi halinde 28. haftada Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ, LİGDE SON 4 MAÇI KAZANDI

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galip ayrıldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen "Kara kartal", oynadığı son 4 lig müsabakasını da kazanarak 12 puan topladı. Bu süreçte Net Global Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve ikas Eyüpspor'u 3-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor engelini de 2-0 ile aşarak galibiyet serisini devam ettirdi. Öte yandan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta ise 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak önemli bir namağlup seri yakaladı.

GAZİANTEP FK'DAN DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, ligde bu sezon deplasman maçlarında umduğunu bulamadı. Ligdeki tek deplasman galibiyetini ilk haftada Sipay Bodrum FK karşısında alan kırmızı-siyahlı takım, sonrasında oynadığı 10 maçta sadece 2 puan topladı. Gaziantep FK, söz konusu süreçte 2 beraberlik alırken, 8 mücadelede ise konuk olduğu rakiplerine mağlup oldu.

KARTAL, EVİNDE PUAN VERMİYOR

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Gaziantep FK ile sahasında oynadığı 5 maçı da kazandı. Gaziantep temsilcisi ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmaların tamamını 3 puanla kapatan Beşiktaş, oynanan 5 müsabakada kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Kara kartal, kırmızı-siyahlı takımın filelerini ise 11 kez havalandırdı.

LİGDEKİ 12. RANDEVU

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında ligde geride kalan 11 maçtan 5'ini siyah-beyazlı takım, 3'ünü Gaziantep temsilcisi kazandı. Takımlar 3 müsabaka ise sahadan puanları paylaşarak ayrıldı. Beşiktaş'ın lig maçlarındaki 16 golüne, kırmızı-siyahlı ekip 11 golle yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

KUPADA 5 KEZ RAKİP OLDULAR

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda 5 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip, 4 maçtan galip ayrılırken, 1 müsabakayı da Gaziantep temsilcisi kazandı. Kara kartal, bu mücadelelerde 13 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlı takım ise 3 kez rakip ağları havalandırdı. Kupada iki takım arasında oynanan en gollü müsabaka ise Beşiktaş'ın sahasında 5-0 kazandığı maç oldu.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş, 3-0'lık skorla elde etti. Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonunda rakibiyle İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. Öte yandan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, Beşiktaş ile oynadığı müsabakada 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı. Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda Gaziantep'te oynanan maçtan 3-1 galip ayrıldı. Ayrıca 2019-2020 sezonunda Gaziantep FK'nın konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yendiği mücadele de en gollü karşılaşma olarak dikkati çekiyor.