Günde Sadece 5 Dakika Dans Ederek Beyninizi Güçlendirin

Dans etmenin, daha iyi odaklanmadan daha yüksek yaratıcılığa kadar beyni güçlendiren çeşitli faydaları var. Üstelik etkilerini hissetmek için saatlerce dans pistinde vakit geçirmeniz gerekmiyor. Ofisimdeyim; dizüstü bilgisayarımın önünde duruyor ve popüler yaz şarkılarından oluşan bir müzik listesi eşliğinde biraz hareket ediyorum. Saat 13.00 ve işteyim. Beynime fayda sağlamak için dans ediyorum.Ne kadar ve ne zaman egzersiz yapılması gerektiğine dair sonu gelmeyen tavsiyeler var ve bu konu çoğu zaman oldukça ciddi ele alınıyor. Ancak belirli teknikleri takip etmek ya da doğru form konusunda endişelenmek, egzersizin keyfini kaçırabiliyor ya da daha kötüsü, onu ertelememize yol açabiliyor.Gün boyunca neredeyse hiç hareket etmemek işten bile değil.Bu nedenle bir çalışma arkadaşım bana dans etmenin ruh halim ve beynim üzerinde çok sayıda olumlu etkisi olabileceğini söylediğinde, bu faydaları kendim de daha düzenli olarak deneyimleyip deneyimleyemeyeceğimi görmek istedim.Bunu yapmak için kendime bir hafta boyunca her gün beş dakikalık bir dans molası verme hedefi koydum ve bunun ruh halim ve üretkenliğim üzerinde herhangi bir etkisini fark edip etmeyeceğimi görmek istedim.İlk gün, öğlen tek başıma dans etmek biraz tuhaf hissettirdi. Ancak tekrar masama oturduğumda, normalde biraz halsiz hissettiğim bir saatte daha enerjik olduğumu fark ettim. Şaşırtıcı şekilde, bu öyle keyifli bir deneyimdi ki memnuniyetle daha uzun süre devam edebilirdim.Bu deneyim, bilimsel kanıtlarla da destekleniyor. Dans, onu diğer egzersiz türlerinden ayıran benzersiz bir fiziksel, bilişsel ve sosyal fayda sunuyor. ve gördüğüm üzere, yalnızca beş dakika kadar kısa bir süre bile dans etmek sağlığımız, özellikle de beyin sağlığımız için birçok fayda sağlıyor.Dans, fiziksel formu geliştiriyor"Yaşlandıkça 'danstan uzaklaşmayı öğrenme' eğilimindeyiz, ancak aslında dans etmek için doğmuşuzdur" diyor dans psikoloğu ve eski profesyonel dansçı Peter Lovatt.Dansın bu kadar faydalı olmasının temel nedenlerinden biri hareket ve ritmin birleşimi. Hareket ve ritme yönelik biyolojik bir yatkınlığımız var ve bu durum anne karnında bile görülüyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, yeni doğan bebeklerin bile ritim kalıplarını önceden tahmin edebildiğini ortaya koydu.Almanya'daki Max Planck Deneysel Estetik Enstitüsü'nde çalışan sinirbilimci ve eski profesyonel bale dansçısı Julia Christensen, "Dans, sağlık ve iyi oluş halimiz için son derece önemli üç unsuru başka faaliyetlerin aynı anda sunamadığı şekilde bir araya getirmeyi başarıyor" diyor.Bunlar: Egzersiz, sosyal bağ kurma ve müzik...Dans etmek fiziksel formumuzu geliştirebiliyor ve başkalarıyla dans ettiğimizde sosyalleşmenin getirdiği ilave sağlık faydalarından da yararlanıyoruz.Hareketlerimizi başkalarının hareketleriyle senkronize ettiğimizde, vücudumuz kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan endorfinleri ve bağ kurma açısından önemli hormonları salgılıyor.Bilişsel faydalarDans, vücudumuzun birçok bölümünü olduğu kadar beynimizi de kullandığımız için çok faydalı. Serbest şekilde hareket etmek yerine bir koreografi öğreniyorsanız, karmaşık bir hareket düzenini öğreniyor ve müzik eşliğinde kurgulanmış bir hareket dizisini hatırlıyorsunuz. Hatta bir dans koreografisi öğrenmenin daha iyi düşünmemize ve hatırlamamıza yardımcı olabileceğine dair kanıtlar bulunuyor.Ben kendi durumumda, tek başıma dans etmeyi kolaylaştırmak için internette bulduğum bir dans koreografisini takip etmeye karar verdim. Böylece tek kişilik "partimde" kendi hareketlerimi yaratmaya çalışmam gerekmiyordu.Tek başıma dans ediyor olmama rağmen, sadece katılmanın bile yüzümde bir gülümseme oluşturduğunu fark ettim. Zaman zaman çevrimiçi bir eğitmenin karmaşık koreografisini takip etmeye çalışırken beceriksizce takıldım, ancak pratik yaptıkça hareketlere daha fazla aşina oldum ve doğruluğum konusunda kendime daha çok güvenmeye başladım.Araştırmalar, dansın yalnızca o anki ruh halimizi iyileştirmekle kalmadığını; psikolojik iyi oluşu ve bilişsel sağlığı da geliştirdiğini ve ruh hali, depresyonun azaltılması ile yaşam kalitesi açısından diğer egzersiz türlerine kıyasla daha büyük faydalar sunabileceğini gösteriyor. Ayrıca yetişkinlerde demans riskini azalttığı da bulundu.Kısa süreli bir dans etkinliği bile fayda sağlayabiliyor. Yakın zamanda okul çocuklarıyla yapılan bir araştırma, yalnızca beş dakikalık senkronize grup dansı etkinliğinin çocukların sonrasındaki matematik problemine odaklanmasını artırdığını ve çocukların bunu birçok diğer aerobik egzersiz türünden daha fazla sevdiğini ortaya koydu. Araştırmanın ortak yazarlarından, Yunanistan'daki Selanik Aristoteles Üniversitesi Biyomekanik Laboratuvarı'ndan yardımcı doçent Vassilios Panoutsakopoulos, sonuçların küçük hareket molalarının odaklanma ve üretkenliğe yardımcı olduğunu gösterdiğini, aksi takdirde "yorgunluğun biriktiğini" söylüyor.Dans bizi daha yaratıcı yapıyorBeş dakikalık bir dans pratiği yaratıcılığı da artırabiliyor. Christensen, bir konuyu düşünüp karar vermeden önce onu bir süre zihinde dinlendirme fikrine benzer şekilde dans hareketlerini yaparken o problemi çözmek için gerekli beyin bölgelerini harekete geçirdiğimizi söylüyor.Araştırmaların gösterdiğine göre, doğaçlama dans da farklı yönlü düşünmeyi, yani bir sorunu çözmek için yeni fikirler üretebilme becerisini teşvik ediyor. Christensen, "Yerleşik düşünme kalıplarından uzaklaşmamıza yardımcı olabilir" diye ekliyor.Elbette dans etmenin belirgin fiziksel faydaları da var. Bizi güçlendirebilir, dengemizi geliştirebilir ve bedenimiz konusunda daha özgüvenli hale getirebilir. Bu da düşme riskini azaltır. Klinik uzmanların Parkinson hastaları için dansı bir terapi yöntemi olarak kullanmasının nedenlerinden biri de bu.Örneğin küçük çaplı bir çalışma, 18 aylık bir dans programının daha iyi denge ve hafıza, öğrenme ile mekansal yön bulma açısından önemli bir beyin bölgesi olan hipokampusun daha büyük bir hacme sahip olmasıyla sonuçlandığını ortaya koydu.Yakın zamanda yapılan bir araştırmanın, bir seferde 30 dakikadan uzun süre oturmanın artan kanser riski ve erken ölümle bağlantılı olduğunu ortaya koyması nedeniyle, egzersiz molaları özellikle önemli. Araştırmacılar, hareketsiz geçirilen zamanı kısa süreli fiziksel aktiviteyle bölen kişilerin sağlıklarını iyileştirebildiğini bildiriyor.Hoşunuza giden müziği ve koreografiyi bulunDans etmeye nasıl başlanacağı konusunda Christensen, ilk önemli adım olarak sevdiğiniz müziklerle dans etmenizi öneriyor. İnternette hoşunuza gidebilecek bir dans bulabilir ve onu basitçe taklit edebilirsiniz.Ek sosyal faydalar için ise Christensen, başlangıç seviyesindeki bir kursa veya egzersiz amaçlı dans dersine katılmayı tavsiye ediyor.Lovatt'ın tespit ettiği yaygın engellerden biri, insanların bazen dans ederken kendilerini rahatsız hissetmeleri ya da yeteneklerine güvenmemeleri. "Yapmamız gereken şey, her bedenin dans eden bir beden olduğuna insanları ikna etmek" diyor ve kendisinin hala her gün dans ettiğini ekliyor.Panoutsakopoulos da buna katılıyor ve ister dans ister başka bir faaliyet olsun, düzenli egzersiz yaptığımızda yaşam kalitemizin artacağını söylüyor. Buna, dansçıların belirli koreografileri ezberlemek ve takip etmek zorunda olmaları nedeniyle özsaygı ve özdenetimdeki artış da dahil. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.