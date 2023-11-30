Bayburtlu sporcular Türkiye Badminton Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti

Bursa'da düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Bayburtlu sporcular Zeynep Sude Erel ve Ceylinaz Mumcu, 13 yaş altı Türkiye Şampiyonası Çift Kızlar Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. 870 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Bayburtlu sporcular Türkiye derecesiyle memleketlerine dönmenin, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadılar.

Bursa'da düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Bayburtlu sporcular üçüncülük elde ederek, şampiyonadan Türkiye derecesi ile döndüler.

Bursa'da düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na 55 ilden toplam 870 sporcu, 291 kulüp katıldı. Bayburtlu badmintoncular Zeynep Sude Erel ve Ceylinaz Mumcu, 13 yaş altı Türkiye Şampiyonası Çift Kızlar Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldular. 870 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Bayburtlu sporcular Türkiye derecesiyle memleketlerine dönmenin, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadılar. - BAYBURT