Üye Girişi
Haberler

Bayburtlu sporcular Türkiye Badminton Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Bayburtlu sporcular Zeynep Sude Erel ve Ceylinaz Mumcu, 13 yaş altı Türkiye Şampiyonası Çift Kızlar Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. 870 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Bayburtlu sporcular Türkiye derecesiyle memleketlerine dönmenin, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadılar.

Bursa'da düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Bayburtlu sporcular üçüncülük elde ederek, şampiyonadan Türkiye derecesi ile döndüler.

Bursa'da düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na 55 ilden toplam 870 sporcu, 291 kulüp katıldı. Bayburtlu badmintoncular Zeynep Sude Erel ve Ceylinaz Mumcu, 13 yaş altı Türkiye Şampiyonası Çift Kızlar Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldular. 870 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Bayburtlu sporcular Türkiye derecesiyle memleketlerine dönmenin, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadılar. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Bursa Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title