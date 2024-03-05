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Batman'da Taekwondo İl Seçmeleri Yapıldı

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Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2023-2024 okul sporları faaliyet programında yer alan taekwondo il seçmeleri Batman'da gerçekleştirildi. 68 sporcu katılım sağladığı seçmelerde dereceye girenler, Batman'ı kendi kategorilerinde temsil etmeye hak kazandılar.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2023-2024 okul sporları faaliyet programında yer alan taekwondo il seçmeleri yapıldı.

Batman çok amaçlı spor salonunda yapılan il seçmelerine 68 sporcu katılım sağladı. Yıldızlar kız-erkek ve küçükler kız-erkek kategorilerinde yapılan il seçmelerine katılım sağlayan sporcuları, Batman'ı kendi kategorilerinde temsil etmeye hak kazandılar. Dereceye girenlerin kupa ve madalyaları, Okul Sporları Şube Müdürü Ömer Polat, Spor Eğitim Uzmanları, İl Temsilcisi Habib Çelik ve antrenörler tarafından verildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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