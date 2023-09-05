Batman'da Motosiklet Sürücülerine Kask Takma Kampanyası

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletli araç sürücülerinin trafik güvenliğinin sağlanması, kamuoyunun da farkındalığının arttırılması amacıyla 'kaskınla yol ver hayata' sloganıyla kampanya ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletli araç sürücülerinin trafik güvenliğinin sağlanması, kamuoyunun da farkındalığının arttırılması amacıyla "kaskınla yol ver hayata" sloganıyla kampanya ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Cumhuriyet Caddesi hükumet konağı önünde ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, motosiklet sürücülerini tek tek durdurarak denetim yaptı. Kask takan motosiklet sürücülerine teşekkür eden ekipler, kask takmayanlara ise takmama nedenlerini sorarak bilgilendirici broşür dağıttı. Uygulamanın sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını belirten motosiklet sürücüleri, trafik ekiplerine teşekkür etti. - BATMAN