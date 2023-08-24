Haberler

Batman'da 700 kişiye yüzme eğitimi veriliyor

Spor Haberleri

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün yarı olimpik yüzme havuzunda haftanın 6 günü verilen yüzme eğitimlerinde 12 antrenör görev yapıyor. 400 erkek ve 300 kız öğrencinin faydalandığı eğitimler, eylül ayında sona erecek.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün yarı olimpik yüzme havuzundan 700 kişiye yüzme eğitimi veriliyor.

Kozluk ilçesinde pazar günü hariç haftanın 6 günü verilen yüzme eğitimlerinde 12 antrenör görev yapıyor. Yüzme kurslarından 400 erkek ve 300 kız öğrencinin faydalandığını belirten Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülbasir Alağaş, eğitimlerin eylül ayında son bulacağını söyledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık Kozluk Batman Eğitim Spor Haberler

title