Batman'da 700 kişiye yüzme eğitimi veriliyor

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün yarı olimpik yüzme havuzunda haftanın 6 günü verilen yüzme eğitimlerinde 12 antrenör görev yapıyor. 400 erkek ve 300 kız öğrencinin faydalandığı eğitimler, eylül ayında sona erecek.