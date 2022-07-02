Başpehlivan Şaban Yılmaz 45 yaşında Kırkpınar'a veda etti - Haberler

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Başpehlivan Şaban Yılmaz 45 yaşında Kırkpınar'a veda etti

AA - Cihan Demirci - Spor
Başpehlivan Şaban Yılmaz 45 yaşında Kırkpınar'a veda etti

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Şaban Yılmaz 45 yaşında Kırkpınar'a veda etti.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Şaban Yılmaz 45 yaşında Kırkpınar'a veda etti.

Şaban Yılmaz, Tanju Gemici ile mücadelesinde kırmızı kart görerek, elendi. Şaban Yılmaz, böylece yaş kuralı nedeniyle Kırkpınar'a kırmızı kartla veda etmiş oldu.

Yılmaz, Er Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren kispetinin arkasına "elveda" yazacağını söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Beni sevenlerden Allah razı olsun. Şaban Yılmaz olarak 45 yaşındayım burada güreşiyorum. Çoluk çocuğumdan fedakarlık yaptım kamplara girdim. Anlımın terine, ellerimin nasırına bakın. Ben böyle para kazandım. Çoluğuma çocuğuma böyle ekmek götürdüm. Samsun'un söz verip yapmayan siyasileri..."

Yılmaz'ın açıklamasının ardından cazgır, başpehlivanın veda ettiğini açıkladı.

AA / Cihan Demirci - Spor

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