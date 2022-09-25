Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 haftanın maç programı açıklandı Spor Haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında yapılacak maçların programı belli oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında yapılacak maçların programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle: 1. hafta 30 Eylül Cuma: 19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara) 1 Ekim Cumartesi: 13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi) 15.30 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka) 18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ) 2 Ekim Pazar: 13.00 Anadolu Efes-Galatasaray Nef (Sinan Erdem) 15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik) 18.00 Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey) 3 Ekim Pazartesi: 19.00 Beşiktaş-Ayos Konyaspor Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi) 2. hafta 7 Ekim Cuma: 19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Muradiye) 8 Ekim Cumartesi: 13.00 Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem) 15.30 Ayos Konyaspor Basketbol-TOFAŞ (Selçuklu Belediyesi) 18.00 Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom (TOFAŞ) 9 Ekim Pazar: 13.00 Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk) 15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (ENKA) 18.00 Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik) 10 Ekim Pazartesi: 19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge) Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Basketbol Süper Ligi basketbol Türkiye Spor Haberler

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