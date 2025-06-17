Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025-26 Sezonu Takımları Açıklandı

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025-26 Sezonu Takımları Açıklandı
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Basketbol Şampiyonlar Ligi Yönetim Kurulu, 2025-26 sezonunda normal sezona doğrudan katılacak 29 kulübü ve eleme turunda mücadele edecek 24 kulübü açıkladı. Türkiye'den Galatasaray, Mersin Spor ve Tofaş doğrudan normal sezona katılacakken, Bursaspor elemelerde yer alacak.

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi (BCL) Yönetim Kurulu, 2025-26 sezonu normal sezona doğrudan katılacak 29 kulüp ile kalan 3 bilet için eleme turunda mücadele edecek 24 kulübü açıkladı. Türkiye'den Galatasaray, Mersin Spor ve Tofaş doğrudan normal sezona başlayacak olup Bursaspor ise elemelerde yer alacak.

Toplamda 32 takımla oynanacak normal sezonda 16 ulusal lig şampiyonu yer alacak. Bunlardan sekizi doğrudan normal sezona katılacak: ERA Nymburk (Çekya), Filou Oostende (Belçika), Igokea m: tel (Bosna-Hersek), Sabah BC (Azerbaycan), SL Benfica (Portekiz), Szolnoki Olaj (Macaristan), VEF Riga (Letonya) ve Polonya Ligi finalisti Start Lublin veya Legia Warszawa (Polonya).

Normal sezona doğrudan katılacak 29 takımdan 10'u ise BCL'de ilk kez yer alacak. ALBA Berlin (Almanya), Dreamland Gran Canaria (İspanya) ve Joventut Badalona (İspanya) gibi Avrupa kupalarında tecrübeli olan takımların yanı sıra Karditsa (Yunanistan), Mersin Spor, MLP Academics Heidelberg (Almanya) ve Trapani Shark (İtalya) gibi kulüpler de yerel liglerdeki başarılı performansları sayesinde ilk kez uluslararası sahneye çıkacak.

La Laguna Tenerife (İspanya), AEK Betsson BC (Yunanistan) ve Filou Oostende (Belçika), Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin her sezonunda yer alan üç özel kulüp olma özelliğini sürdürüyor.

Normal sezona doğrudan katılan 29 takım şöyle:

• AEK Betsson BC (Yunanistan)

• ALBA Berlin (Almanya)

• Bnei Penlink Herzliya (İsrail)

• Cholet Basket (Fransa)

• Dreamland Gran Canaria (İspanya)

• ERA Nymburk (Çekya)

• Filou Oostende (Belçika)

• FIT/One Würzburg Baskets (Almanya)

• Galatasaray

• Hapoel Netanel Holon (İsrail)

• Igokea m: tel (Bosna-Hersek)

• Joventut Badalona (İspanya)

• Karditsa Iaponiki (Yunanistan)

• La Laguna Tenerife (İspanya)

• Le Mans Sarthe Basket (Fransa)

• Mersin Spor Kulübü

• MLP Academics Heidelberg (Almanya)

• NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Macaristan)

• Pallacanestro Trieste (İtalya)

• Promitheas Patras Vikos Cola (Yunanistan)

• Rytas Vilnius (Litvanya)

• Sabah BC (Azerbaycan)

• SL Benfica (Portekiz)

• Spartak Office Shoes (Sırbistan)

• Tofaş Bursa (Türkiye)

• Trapani Shark (İtalya)

• Unicaja (İspanya)

• VEF Riga (Letonya)

• Polonya Şampiyonu (Start Lublin veya Legia Warszawa)

Elemelere katılacak 24 takım (Alfabetik Sıra ile, * işareti lig şampiyonlarını belirtir):

• Bakken Bears* (Danimarka)

• Bursaspor Basketbol

• CSM CSU Oradea (Romanya)

• Elan Chalon (Fransa)

• Falco Szombathely (Macaristan)

• Fribourg Olympic Basket (İsviçre)

• Giants Antwerp (Belçika)

• Heroes Den Bosch* (Hollanda)

• Juventus Utena (Litvanya)

• Kalev/Cramo* (Estonya)

• Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya)

• Kutaisi 2010* (Gürcistan)

• Löwen Braunschweig (Almanya)

• Pallacanestro Reggiana (İtalya)

• PAOK mateco (Yunanistan)

• Patrioti Levice* (Slovakya)

• Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)

• Petrolina AEK Larnaca* (Kıbrıs Rum Kesimi)

• Porto (Portekiz)

• Rilski Sportist* (Bulgaristan)

• SC Derby (Karadağ)

• Trepça* (Kosova)

• UCAM Murcia (İspanya)

• Polonya Ligi finalini kaybeden takım (Start Lublin veya Legia Warszawa)

Ayrıca, Karadağ Ligi finallerinde yer alan SC Derby'nin de şampiyon olması halinde bu listeye bir şampiyon daha eklenebilir.

Elemeler, 23-28 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak ve üç ayrı turnuvanın kazananları normal sezona yükselecek. Normal sezon ise 7 Ekim'de başlayacak.

Normal sezon gruplarının ve eleme turnuvalarının kura çekimi 2 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak ve resmi BCL YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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