Beşiktaş Fibabanka, 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka, 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupayı müzesine götürdü. Ayrıca sarı-lacivertliler, attığı sayıyla Türkiye Kupası finalinde bugüne kadar en çok sayı kaydeden takım oldu.
Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 104-81 kazandı ve39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
SALON DOLDU
ING Türkiye Kupası finalinde taraftarlar, maçın yapıldığı 11 Nisan Spor Salonu'nu doldurdu. Şanlıurfa'dan ve birçok farklı illerden gelen sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına final mücadelesinde destek verdi.
BAKAN BAK, MAÇI TAKİP ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka karşılaşmasını takip etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da salondaki yerini alarak siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.
BAŞTAN SONA ÜSTÜN OYNADI
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Beşiktaş Fibabanka, Derek Needham'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. Fenerbahçe Beko ise bu çeyrekte özellikle Devon Hall üzerinden basketler buldu Tarık Biberoviç'in de hücumda devreye girmesiyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.
İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 36-24. Bu dakikadan sonra Errick McCollum ile dış ve orta mesafeden isabetler bulan sarı-lacivertliler, farkı açarak soyunma odasına 58-40 üstün gitti.
İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in 25. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 23'e çıkardı: 71-49. Bu çeyrekte Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı ile dış atışlardan isabet bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, son periyoda 82-60 önde girdi.
Son çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'ın 32. dakikadaki üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 88-62. Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 104-81 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE BEKO REKOR KIRDI
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibine attığı tarihi farkla Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesinin yanı sıra bir de rekor kırdı. Sarı-lacivertliler, attığı 104 sayıyla Türkiye Kupası finalinde bugüne kadar en çok sayı kaydeden takım oldu.
FİNALE NASIL GELDİLER?
Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıkarken, Dörtlü Final'de de Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükselmişti.
Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıkmasının ardından Mersinspor'u 63-83 yenerek adını finale yazdırmıştı.