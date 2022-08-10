Haber : Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

 - Güncelleme:
Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Çekya'ya 83-53 yenildi.

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Çekya'ya 83-53 yenildi.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonanın son 16 turunda milliler, Çekya ile karşılaştı.

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 15-10 önde kapatan Çekya, soyunma odasına 40-19 üstün gitti.

Milliler, ikinci yarıda hücumda daha etkili olsa da farkı düşüremedi. Çekya, son çeyreğine 62-37 önde girdiği mücadeleden 83-53 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Madalya şansını kaybeden Türkiye ise 9-16'ncılık klasman maçlarına çıkacak. Ay-yıldızlılar, ilk klasman maçında Litvanya-Bosna Hersek eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Yunanistan Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title