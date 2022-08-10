Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Çekya'ya 83-53 yenildi.
18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Çekya'ya 83-53 yenildi.
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonanın son 16 turunda milliler, Çekya ile karşılaştı.
Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 15-10 önde kapatan Çekya, soyunma odasına 40-19 üstün gitti.
Milliler, ikinci yarıda hücumda daha etkili olsa da farkı düşüremedi. Çekya, son çeyreğine 62-37 önde girdiği mücadeleden 83-53 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
Madalya şansını kaybeden Türkiye ise 9-16'ncılık klasman maçlarına çıkacak. Ay-yıldızlılar, ilk klasman maçında Litvanya-Bosna Hersek eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.