Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Çekya'ya 83-53 yenildi. 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Çekya'ya 83-53 yenildi. Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonanın son 16 turunda milliler, Çekya ile karşılaştı. Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 15-10 önde kapatan Çekya, soyunma odasına 40-19 üstün gitti. Milliler, ikinci yarıda hücumda daha etkili olsa da farkı düşüremedi. Çekya, son çeyreğine 62-37 önde girdiği mücadeleden 83-53 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Madalya şansını kaybeden Türkiye ise 9-16'ncılık klasman maçlarına çıkacak. Ay-yıldızlılar, ilk klasman maçında Litvanya-Bosna Hersek eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak. Spor AA / Mutlu Demirtaştan Yunanistan Türkiye Spor Haberler

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