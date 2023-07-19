Başakşehir, Polonyalı santrfor Piatek'i kadrosuna kattı

Başakşehir, 3 yıllığına kadrosuna kattığı Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek için imza töreni düzenledi. Piatek, Başakşehir'e yeni bir meydan okuma için geldiğini belirtti. Başkan Gümüşdağ ise Piatek'in önemli bir oyuncu olduğunu ve başarılı bir mücadele göstereceğine inandığını söyledi.

Başakşehir, 3 yıllığına kadrosuna kattığı Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek için imza töreni düzenledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı. Törende konuşan Piatek, "Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Burası benim için büyük bir fırsat ve meydan okuma. Başakşehir büyük bir kulüp, ben de buraya yeni bir meydan okuma için geldim. Her sene Avrupa için mücadele eden ve tarihinde şampiyon olmuş bir takım. Elimden geleni vermeye çalışacağım. Burada iyi bir organizasyon olduğunu biliyordum. Başkanımızla gelmeden görüştüm. Tesisleri gördüm. Burası büyük bir şehir ve büyük bir kulüp. Bu da karar vermeme yardımcı oldu. Geçmiş yıllarda da Başakşehir'in ismini her zaman Avrupa'da gördüm" dedi.

Gümüşdağ ayrıca, bir iki transfer daha yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.