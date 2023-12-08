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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesirspor Yönetimini Ziyaret Etti

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesirspor yönetimine moral ve destek amacıyla kulüp tesislerinde ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, Balıkesirspor'un her daim yanında olduğunu ifade etti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesirspor yönetimine moral ve destek amacıyla kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Balıkesirspor Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Ömer, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular ile, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde Balıkesirspor yönetim kurulu binasında bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Balıkesirspor'a dilek ve temennilerini ileten Vali Ustaoğlu, 45 dakika süren görüşmede Balıkesirspor'un her daim yanında olduğunu, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Bergama Belediyespor ve sonraki tüm maçlarına fırsat buldukça gelmek istediğini ifade etti.

Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyaretinde, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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