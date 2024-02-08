Balıkesir Üniversitesi Sporcuları Türkiye Üniversiteler Judo Şampiyonasında 10 Madalya Kazandı

Balıkesir Üniversitesi sporcuları Türkiye Üniversiteler Judo Şampiyonasına, kazandıkları 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya toplamda 10 madalya kazandılar.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) öğrencilerinin sportif başarılarına bir yenisi de Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonasında eklendi. Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Judo Şampiyonasına, kazandıkları 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile damga vurdu. Başarılı sporcular bu sonuçlarla genel klasman birinciliğini de Balıkesir Üniversitesine kazandırdı.

Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden Ayşenur Karadağ, Abdülaziz Kara ve Fatih Enes Acet 3 Altın Madalya, Hanife Özcan, Ömer Akkoyunlu ve Ozan Erol 3 Gümüş Madalya ve Gülzade Korkmaz, Yusuf Kantar, Neslihan Aygördü ve açık sıklette Neslihan Aygördü 4 Bronz Madalya ile toplamda 10 madalya kazandılar. - BALIKESİR