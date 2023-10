Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 30 milyon TL destek

Amatör Spor Haftası kapanış törenine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, amatör spor kulüplerine bu yıl için 30 milyon TL maddi destek sağlayacaklarını belirterek, spora her noktada destek olacaklarını söyledi.

Amatör Spor Haftası kapanış törenine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, amatör spor kulüplerine bu yıl için 30 milyon TL maddi destek sağlayacaklarını belirterek, spora her noktada destek olacaklarını söyledi. 'Sporun En'lerinin de ödüllendirildiği törende ayrıca Balıkesir'i; ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden sporculara da ödülleri takdim edildi.

Balıkesir Valiliği himayelerinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi'nin destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu koordinesinde gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası kapanış töreni, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Türkiye Amatör Sporlar Federasyonu Balıkesir Şube Başkanı Metin Mengüç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, il protokolü, sporcular ve antrenörleri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde her yıl ekim ayının ikinci haftasında eş zamanlı olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında; Balıkesir'de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından 30 milyon TL nakdi destek verildi.

Amatör Spor Haftası kapanış töreninin çok güzel bir organizasyonla gerçekleştirildiğini söyleyen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Gençlerle beraber olmak, spora gönül veren gençlerimizle birlikte olmak hepimizi heyecanlandırıyor. Geleceğin; İsmail Akçay'larını, Yasemin'lerini, Ali Eren'lerini görüyoruz. İnanıyoruz ki bu gençlerimiz, bu heyecanlarla ileride uluslararası arenada bayrağımızı göndere çektirecek ve İstiklal Marşımızı da gururla söyletecek" cümlelerine yer verildi.

Balıkesir'in Spor ailesi her geçen gün büyüyor

337 spor kulübü, 100 bine yaklaşan sporcu sayısı, 95 spor tesisiyle her geçen gün daha da büyüyen spor ailemizin bir parçası olarak heyecanla ve coşkuyla hep birlikte çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Gençlik ve spor kenti olarak çıktığımız yolculumuzda Bakanlığımızın katkılarıyla büyükşehir belediyemiz tarafından Marmara Bölgesi'nin en kapsamlı spor alanlarından biri olan Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdiğimiz günün ardından şimdi de başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızın ve spor emektarlarının ödüllendirileceği Amatör Spor Haftası kapanış törenine hepiniz hoş geldiniz. 72 aktif milli sporcumuz bulunuyor. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yeni Yasemin'ler, yeni Habibe'ler, yeni Ali Eren'ler yetiştireceğiz" dedi.

Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'nden bahsederek Amatör Spor Haftası içerisinde çok güzel ve gururlu bir olay yaşadıklarını ifade eden Türkiye Amatör Sporlar Federasyonu Balıkesir Şube Başkanı Metin Mengüç, "81 ilde hiçbir tesiste böyle imkanlar yok. Gece gündüz çok emek sarf ettiler. Balıkesir amatörleri için sevinç ve gurur meselesidir. Çünkü Balıkesir bunu hak ediyordu. Çok mutlu olduk, çok gururlandık. Balıkesir amatörleri olarak şanslıyız. Balıkesir'de spor en iyi şartlarda yapılıyor. Büyükşehir belediyemiz amatör spor kulüplerimize nakdi yardımlarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"AHP tesislerini sporcu fabrikası yapıyoruz"

1977 yılında yapılan Ali Hikmet Paşa Spor Tesisi'ni yeni yüzüyle halkın hizmetine açtıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Sporcu fabrikası yapıyoruz orayı. 25 branşta aynı anda 2 bin 500 öğrenciye hizmet verecek bir tesis açtık. Balıkesir her yönüyle değişiyor. Tesislerimizin sayısı arttı. Yüzme havuzumuzu açtık. Her yerde bir tesis açıyoruz. Amatör Spor Kulübü denildiğinde akla; gönüllü, yürekten, istekli bir şekilde yapan kişiler geliyor. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her noktada destek olmaya başlıyoruz. Başarı gittikçe artıyor. Spor alanlarının sayısını artırmak istiyoruz. 20 ilçemizde bulunan tüm amatör spor kulüplerimize maddi ve ayni destekte bulunuyoruz. Bu yıl 30 milyon TL destek vereceğiz. Türkiye ortalamasına bakıldığında çok muazzam bir rakam. Başarıyı da arkasından getireceğine inanıyoruz; Yasemin'ler, Habibe'ler Ali Erenler gibi" şeklinde konuştu.

Ali Eren'in dünya şampiyonası maçı Balıkesir'de oynanacak

Ali Eren Demirezen için özel bir organizasyon yapacaklarını aktaran Başkan Yücel Yılmaz, Dünya Boks Şampiyonası'nda, Demirezen'in maçının Balıkesir'de gerçekleştirileceği müjdesini verdi.

'Sporun En'leri ödüllendirildi

Protokol konuşmalarının ardından; Balıkesir'i ulusal ve uluslararası müsabakalarda farklı branşlarda temsil ederek derece elde etmiş sporcularla uzun yıllar spora hizmet etmiş spor emektarlarına 2023 Sporun En'leri Ödül Töreni'nde ödülleri ve plaketleri takdim edildi.

Yılın En Başarılı Sporcusu Duygu Gen (Güreş) U17 Avrupa Şampiyonu, U17 Dünya İkincisi, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Yağız Sarıkaya (Triatlon), Yılın En Başarılı Antrenörü Buğra Kandiş (Yelken), Yılın En Başarılı Spor Takımı ve Antrenörü Bandırmaspor U19 Futbol Takımı ve Antrenörü Fatih İçöz, Yılın En Başarılı Paralimpik Erkek Sporcusu Sinan Balacan (Bedensel Engelliler Yüzme), Yılın En Başarılı Paralimpik Kadın Sporcusu Muhsine Gezer (Para Atletizm), Yılın Spor Muhabiri İlkan Toprak, 2022 Yılı Amatör Spora Adanmış Hayatlar Onur Ödülü; Necati Seçal, Mehmet Sarı, Fehim Dikmen, Şinasi Çağlı, Nazım Çoban'a verildi. - BALIKESİR