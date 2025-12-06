Bakan Bak: İzmir'den yeni şampiyonlar istiyoruz

İzmir'de '2025 Sporun Enleri Ödül Töreni' Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlendi. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende 600 sporcuya ödül verildi. Törene Bakan Bak'ın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, kent protokolü, sporcular ve aileleri katıldı. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, gençlik merkezleri ve köylere mahallelere kadar spor tesisleriyle beraber Türkiye bir spor dönemi yaşamaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yükselmekte, sporcu sayımız günden güne artmakta ve bunun sonucunda da başarılı sporcularımız bayrağımızı dünyanın dört bir yanında göndere çekmektedir. Daha geçen hafta Cumhurbaşkanımız sporcularımızı, dünya şampiyonu olan tekvandocuları, haltercileri, güreşçileri, judocuları pek çok sporcuyu kabul etti. Sporu yakından takip eden Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her tarafta büyük yatırımlar yapılıyor" dedi.

'YENİ ŞAMPİYONLAR İSTİYORUZ'

Bakan Bak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milli takımlarımız Riyad'da İslam Oyunlarında 72 altın, 44 gümüş, 39 bronz toplam 155 madalyayla birinci sırada Türkiye vardı. İşitme engelliler futbol takımımız Japonya'da olimpiyat şampiyonu oldu. 110 metre engelli sporcumuz, olimpiyat şampiyonu oldu. Şampiyonlar gelmeye devam ediyor. Atletizmde başarılı sporcularımız İslam Oyunları'nda madalyaları topladı. Sporculara yatırım yapan kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Göztepe kulübünü, Karşıyaka'yı, Altay'ı, Altınordu'yu, İzmir'in takımlarını alkışlıyoruz. Bize yeni Dünya Olimpiyat Şampiyonları lazım. Yeni şampiyonlar istiyoruz. Hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyatları. Türkiye büyük organizasyonlara imza atıyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber Türkiye organize edecek. Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Basketbolda 12 dev adam Avrupa'da final oynadı ve ikinci oldu. Onlar Dünya Kupası elemelerine devam ediyorlar. Bayan Voleybol Milli takımımız dünya şampiyonasında final oynadı. Filenin sultanları dünya ikincisi oldu. Her alanda şampiyonlar yetişmeye, altyapılarda büyük projeler yapılmaya ve sporcularımız bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor. Sporun tabana yayılması için çalışmalara devam ediyoruz. Ailelere diyoruz ki; çocuklarınızı yüzme havuzlarına, kapalı spor salonlarına, sahalara, futbol tesislerine, atletizm pistlerine getirin. Bakanlık olarak bize düşen en önemli görevlerden bir tanesi de çocuklarımızı bağımlılıktan uzak tutmak. Dijital bağımlılık, kötü alışkanlıklar, uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan, sporla çocuklarımızı önleyebiliriz. Spor önleyicidir, iyileştirir, birleştirir, toplumları kaynaştırır" diye konuştu.

Bakan Bak, "Türkiye'nin en modern yüzme havuzu burada açılacak. Hep beraber yakında Halkapınar Yüzme Havuzu'nu açacağız. Burada yeni şampiyonlar yetişecek. İzmir'e yatırımlarımıza devam ediyoruz. 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış yurt kapasitemiz var. Türkiye'nin dört bir yanında UEFA ve FİFA standartlarında stadyumlarımız var. Bütün bunlarla beraber Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda. İzmir'de 2005 Universiade organize edildi. İzmir bir spor şehri, çok daha büyük organizasyonları birlikte burada organize ederiz. İzmir'in yaşayan statlarını birlikte yaptık. Göztepe, Altay Stadı ve yenileriyle beraber devam edeceğiz, yatırımlara, hizmete devam. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde spor elçisi olan bizler yaparız. Hep birlikte İzmir'i spor şehri yapmaya kararlıyız. İzmir'de büyük organizasyonları gerçekleştirmeye kararlıyız. İzmir'den yeni şampiyonlar istiyoruz. Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları istiyoruz" ifadelerini kullandı.

VALİ ELBAN: SPORUN HER ALANINA İNANILMAZ YATIRIMLAR YAPILIYOR

İzmir Valisi Süleyman Elban da son yıllarda özellikle spor tesislerine, sporculara, sporun her alanda inanılmaz yatırımlar yapıldığını belirtip, "Bu yatırımların sonucu olarak da hem ulusal hem uluslararası hem de olimpik düzeyde iyi neticeler ve başarılar elde etmeye başladık. Bunların bir sonucu da İzmir'de ve o kardeşlerimizin bir bölümüyle İzmir'in enleri programında bir aradayız. Enlerdeki sayıların da artmasını temenni ediyorum" dedi.

MUHARREM KASAPOĞLU: İZMİR SPORUN MARKA ŞEHRİ

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "İzmir spor şehri, sporun marka şehri, şampiyonların şehri. Bireysel anlamda, takımlarla her alanda ilklere damga vuran şampiyon şehri. Buradaki her bir sporcu hem bugünün hem yarının yıldızı. İzmir için her bir ilçesinde mükemmel tesisler yaptık. En yenisi Halkapınar Olimpik Havuzu. Türkiye'nin en güzel havuzu, önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Gençlerin hem bugünü hem yarını için, İzmir için bu güzide gençler için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI: EN BAŞARILI GENÇLERLE TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da "Spor hayata karşı bir duruş biçimidir. Mücadeleyi, sabrı, takım olmayı öğretir. En önemlisi kaybettiğimizde ayağa kalkmayı öğretir. Sizler mücadele ettikçe İzmir'in de Türkiye'nin de gururu olmaya devam edeceksiniz. Başarı sonuç değildir, süreçtir. O süreci de doğru yönetirseniz bugün aldığınız ödüller sadece bir başlangıç olur. İzmir yine enleri gösterdi, en başarılı gençlerle tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.

HAMZA DAĞ: AMATÖR SPOR PROFESYONELE GÖRE ÇOK DAHA KIYMETLİ

AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, ""Spor gençlerimiz açısından hem karakterin hem bedenin gelişimi açısından çok önemli. Çevremizde sporla uğraşan gençlerimize ve sporla mesai harcamasına fırsat veren bütün teknik direktörlerimize, antrenörlerimize, başkanlarımıza bugüne kadar hep destek verdik. Bu destek son zamanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden gerçekleşti. Ama zaman zaman belediyeler de bu alanda bir uğraş verdiklerinde o çabanın semeresini çokça gördüğümüz için belediyelere de her zaman ön açıcı, destek verici olduk. Amatör spor profesyonel spora göre bizim için çok daha kıymetli bir uğraş. 8,9,10'lu yaşlardan itibaren gençlerin sporla iştigal etmesi özellikle çarpık kentleşmenin ne yazık ki bir gerçeği olan İzmir'de de bazı yanlış alışkanlıklara, bağımlılıklara gençlerimizin sürüklenmemesi adına çok kıymetli görüyoruz" ifadelerinde bulundu. Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir hep enlerin şehri oldu. İzmir'den olimpiyat, dünya şampiyonları bundan sonra da çıkmaya devam edecektir."

İBRAHİM ÇOLAK: ÖDÜLLER SPORCULAR İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI

Artistik Jimnastik Milli sporcusu İbrahim Çolak ise "Verilen ödüller sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı. Emeklerinin görülmesi, onların daha büyük hedeflere doğru yürümesini sağlıyor" dedi. Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amatör spor branşları büyük bir yürek ister. Bu spor branşları karakterin şekillendiği yerdir. Bu yatırımlar Türk sporunun geleceğini şekillendiriyor" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 600 sporcuya ödülleri takdim edildi.