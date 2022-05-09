Bahaddin Güneş: Şampiyonluğu sezon başında Abdullah hocaya söylemiştim

"Para, pul bizim için ikinci plandaydı"

"Kompakt ve kazanmaktan başka düşüncesi olmayan bir takımdık"

"Ağabeyim Şenol Güneş TFF Başkanı olursa Türk futbolu için çok faydalı olur"

İSTANBUL,- Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve 38 yıl önce yaşanan şampiyonlukta kadroda yer alan Bahaddin Güneş, takımın bu sezon şampiyon olacağını teknik direktör Abdullah Avcı'ya söylediğini belirtti.

Trabzonspor'da 38 yıl önce alınan şampiyonlukta kadroda bulunan ve şu anda TFF 2'nci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, Sporlig dergisine açıklamalarda bulundu. Sezon başında teknik direktör Abdullah Avcı'ya şampiyon olacaklarını söylediğini belirten Güneş, "Abdullah hoca ile görüşmüştüm. Hatta 3,4 tane oyuncu almıştın onlardan. Hocam bu sene burada şampiyonluk görüyorum demiştim. O da bana 'Şampiyon olursak vallahi dile benden ne dilersen' diyerek espri yapmıştı" diye konuştu.

Ağabeyi Şenol Güneş'in isminin TFF başkanlığıyla anılmasıyla ilgili de konuşan Bahaddin Güneş, "TFF Başkanı olursa Türk futbolu için çok faydalı olur. Şenol hocayı Beşiktaş çok istedi. Çünkü orada 2 şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş camiası onu çok seviyor. Onun konumu ne olacak bilmiyorum. Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Avrupa'dan teklifler var kendisine. Fransa'da St. Etienne istiyor. Hocanın kafası karışık, şu an beklemede. Ben şu an için mümkün olamayacağını düşünüyorum. Düşüncem yurt dışına gider, bir senesini orada geçirip daha sonra TFF Başkanlığını düşünebilir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor