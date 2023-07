Bağcılarlı Engelli Milli Atletler Paris'e Gidiyor

Bağcılarlı engelli milli atletler, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için Paris'e gidecek. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, milli atletlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti ve onların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, katıldıkları yarışlarda madalyalar kazanan Bağcılarlı milli atletlerin, 8-17 Temmuz tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na katılacakları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye'yi daha önce Rio ve Tokyo Paralimpik oyunlarında başarıyla temsil eden milli atletlerle büyük gurur yaşadıklarını ifade etti.

Engelli atletlerin Paris'teki şampiyonaya da antrenörleri refakatinde en iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Özdemir, "Bağcılar Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam ediyoruz. Onlar için her türlü imkanı sunmaya gayret ediyoruz. Atletlerimiz, gençlere de rol model oluyorlar. İnşallah, bu yarışlardan da yüzlerinin akıyla çıkacaklar ve ülkemize madalyalarla dönecekler. Dualarımız her zaman olduğu gibi bu yarışlarda da onlarla olacak."