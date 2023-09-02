Bafra'da 15 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği Turnuvası Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen 15 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği turnuvasına 80 sporcu katıldı. Turnuvada Eren Yaman ve Semanur Uğurlu birinci oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına 15 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği turnuvasına yapıldı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Bafra Eski Spor Salonunda düzenlenen 15 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği turnuvasına 80 sporcu katıldı.

Turnuvada tek erkeklerde Eren Yaman, tek bayanlarda ise Semanur Uğurlu birinci oldu.

Erkek ve kadınlarda ilk 4'e giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Bafra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, törende yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.