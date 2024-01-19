Aydın'da Okul Sporları Badminton İl Birinciliği Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Badminton İl Birinciliği heyecanı, erkek ve kızlar olmak üzere iki ayrı kategoride kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 14 okulun katılımıyla gerçekleşen müsabakalara yaklaşık 100 sporcu, zirveye ulaşma yolunda mücadele etti.

Erkekler kategorisinde ter döken okullardan İncirliova Spor Lisesi, gösterdiği üstün performansla birinci sırayı elde etti. Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Atabey Anadolu Lisesi üçüncü, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü sırayı aldı. Bu müsabakalar, genç sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı yakaladıkları bir platform oldu.

Kızlar kategorisinde ise İncirliova Spor Lisesi, turnuvayı birinci sırada tamamladı. Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Kadıköy Abdulhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Bozdoğan Anadolu Lisesi ise dördüncü sırayı elde etti.

SKS Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreni ile başarılı olan sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. - AYDIN