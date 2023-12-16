Aydın Büyükşehir Belediyespor Türk Hava Yolları'na mağlup oldu
Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu. Maç Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda oynandı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 13. haftada sahasında karşılaştığı Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma, Ecenur, Nicoletti, Loda, Özge Nur, Selin, Ayşe, Tuğçe, Firdevs, Gizem, Çağla
Antrenör: Alper Hamurcu
Türk Hava Yolları: Bergman, Dicle, Neriman, Şeyma, Kübra, Carneiro, Melis, Van Ryk, Sıla, Duarte, Derya
Antrenör: Jose Roberto Guimaraes
Setler: 25-23, 20-25, 17-25, 21-25
Süre: 123 dk. (37, 31, 24, 31) - AYDIN