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Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Milli Sporcular 12 Madalya Kazandı

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Portekiz'de düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Turgut Aslan Yaraman 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz, Sevilay Öztürk 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, Sümeyye Boyacı ile Umut Ünlü ise ikişer bronz madalya elde etti.

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular, 12 madalya kazandı.

Madeira kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya elde etti.

Turgut Aslan Yaraman 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz, Sevilay Öztürk 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, Sümeyye Boyacı ile Umut Ünlü ise ikişer bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Spor

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