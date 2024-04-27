Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Milli Sporcular 12 Madalya Kazandı
Portekiz'de düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Turgut Aslan Yaraman 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz, Sevilay Öztürk 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, Sümeyye Boyacı ile Umut Ünlü ise ikişer bronz madalya elde etti.
Portekiz'de düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular, 12 madalya kazandı.
Madeira kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya elde etti.
Turgut Aslan Yaraman 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz, Sevilay Öztürk 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, Sümeyye Boyacı ile Umut Ünlü ise ikişer bronz madalya aldı.